¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÇð¥ì¥¤¥½¥ë 1¡Ý2 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê2·î15Æü¡¿»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡2·î15Æü¡¢»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëÂÐÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°ìÀï¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÅìµþV¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÄ¾¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£Çð¤ÎDF¸¶ÅÄÏË¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¡×¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï90+3Ê¬¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Çð¤¬Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ëÃæ¡¢Ãæ±û¤Ø¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¸¶ÅÄ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¤ï¤º¤«¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶ÅÄ¤ÈÅìµþV¤ÎFWÀ÷ÌîÍ£·î¤¬Æ±»þ¤ËÈ¿±þ¡£¸¶ÅÄ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¼Ô¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡À÷Ìî¤¬ÌåÀä¤·¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¼ç¿³¤ÏÌÂ¤ï¤º¸¶ÅÄ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤éÇð¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µÍ¤á´ó¤ê¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤â·ã¹·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿·¬¸¶³Ø»á¤¬¡Ö¡Ê¸¶ÅÄ¤Î¡ËÂÎ¢¤¬¡ÊÀ÷Ìî¤ÎÂ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢²òÀâ¤ÎÆîÍºÂÀ»á¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ÎÂ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·¬¸¶»á¤¬¡Ö¸¶ÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤ËÁê¼ê¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Æî»á¤â¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤ÎÂÎ¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤³¤ò¤É¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤«¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¸¶ÅÄ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¸Î°ÕÀ¤Î¤Ê¤µ¤È·ë²ÌÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¸¶ÅÄ¤ÏÂà¾ì¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-2¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ê°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È½Äê¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÁØ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸¶ÅÄ¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¿¨¤Ã¤ÆÁª¼êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ËÀè¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¢¤ÎÈ½Äê¤Ï¸·¤·¤¤¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸¶ÅÄ¥¤¥¨¥í¡¼¤¬ÂÅÅö¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö³«Ëë¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò´ð½à¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤«¡×¤È¡¢º£µ¨¤ÎÈ½Äê´ð½à¤Ë¸ÍÏÇ¤¦À¼¤¬Ê®½Ð¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´í¸±À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤«¤é¤Ï¡ÖÂÎ¢¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°õ¾Ý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¹¥Í¤Ë¤â¤í¤À¤Ã¤¿¤é¥Ý¥¥Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¡¢¤¿¤È¤¨Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂ¤ÎÆ°¤¤¬¡Ö¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¸åÈ¾AT¤ÎÂà¾ì·à¡£º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤¬¼¨¤¹¡Ö¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¡×¤È¡ÖÁª¼ê¤ÎÊÝ¸î¡×¤Î¶³¦Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
