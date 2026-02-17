¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼²«¶âÀ¤Âå¤Î¼ÂÂÖ¡ÛÄÔËÜÌÐµ±¤¬¶ÃØ³¡£À¤³¦£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Î²áµî¤Î¿Íµ¤µ»ö¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡ËÜÆü¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²«¶âÀ¤Âå¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦£²°Ì¤Î²÷µó¤«¤é27Ç¯......º£¤À¤«¤é¸ì¤ë¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤Î¼ÂÂÖ
Âè£³²ó¡§ÄÔËÜÌÐµ±¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡1999Ç¯¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½U-20WÇÕ¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤«¤±¤¿¡£¾®Ìî¿Æó¡¢ËÜ»³²í»Ö¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢°ðËÜ½á°ì¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢¾®³Þ¸¶ËþÃË¡¢¼ò°æÍ§Ç·¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¤é¤òÍÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ê¤É¤ò²¼¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥·¥ã¥Ó¤ä¥¬¥Ö¥ê¤é¤òÂ·¤¨¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë0-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤¿ÌÌ¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î"²«¶âÀ¤Âå"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
