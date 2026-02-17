DeNA¤¬¡ÖËÒ¤«¤é¼ç¾ÇíÃ¥¡×¢ª¡ÖÅû¹á¤ò»ØÌ¾¡×¤Î¡È¿¼¹ï¤Ê»ö¾ð¡É¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¸«¤»¤ë¡ÖÄã¥ì¥Ù¥ë¤¹¤®¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤È¤Ï
¡¡2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤Ç¤¢¤ë¡£Á°Ç¤¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤è¤ê7ºÐ¤âÇ¯Ä¹¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ2Ç¯Á°¤Ë¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼°ÛÎã¤Î¼ç¾ÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊú¤¨¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡¢Ãæ³ØÀ¸Åö»þ¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ
¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿DeNA¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç¾¤Î¸òÂå¤À¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿ËÒ½¨¸ç¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤34ºÐ¤ÎÅû¹á¤¬º£Ç¯¤«¤é7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç¾¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¥Á¡¼¥àÂÎ¼Á¤ÎÊÑ³×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åû¹á¤¬ËÒ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£DeNA¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤Ï¡ÖËÒ¤Ï¼ç¾¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åû¹á¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¿§¡¹¹Í¤¨¤ÆÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¾¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò³°¤¹¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¼ç¾¸òÂå¤ÏµåÃÄ¤È¼óÇ¾¿Ø¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥í°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÒ¤Ï¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ù¤ï¤ìÌò¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤ëÅû¹á¤ò¼ç¾¤ËÌá¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¡×
¡¡¼ã¼ê¤Î¥×¥í°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡½¡½¡£ºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ãæ·ø¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¸÷·Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÅì¹î¼ù¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤½¤ì¤òÁá¤¯¼«³Ð¤¹¤ë¤«¡£½àÈ÷¡¢¤ä¤ì¤è¤ÈËÍ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»232¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¹¯¹¸¤â¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹çÁ°¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È²á¤´¤¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Àï¤¨¤ë´Ä¶ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤âÆ±¤¸¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Î¼ÆÅÄÎµÂó¤âÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÎÉ÷µª¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¼ã¼ê¤òÈãÈ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¥Ö¥é¡¼¥É¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø±óÀ¬Àè¤Ç¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤«¤ò»î¹çÄ¾Á°¤ËÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤ÉÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£DeNA¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ï¤°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ4Ç¯´Ö»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥á¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÆ²¡¹Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¾åµ¤Î¶ì¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡Æ¨¤·¤ÆËÜ¿Í¤âÂç¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤Î»ÑÀª¤¬´Å¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¿À·Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
º´Æ£µ±ÌÀ¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò
¡¡Åû¹á¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Î¥ê¤ÎÌîµå¤ÈÀª¤¤¤ÎÌîµå¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸½¾õ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¾¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼þ°Ï¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿µåÃÄOB¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ¿§¡¹¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë°ì²ó¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï24ºÐ¤À¤Ã¤¿15Ç¯¤«¤é¼ç¾¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤·¤«¿´¤ò³«¤«¤º¡¢Åû¹á¤Î¤³¤È¤òÎÉ¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤À¤ÈÅû¹á¤¬¸·¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¼ã¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¾Ð´é¤¬ÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÊÌ¤ÎµåÃÄOB¤â¡ÖDeNA¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Î¸ÀÆ°¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î³èÌö¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï30ËÜÎÝÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
ÅêÂÇ¤Ç¥Ä¥á¤Î´Å¤µ¤¬
¡¡DeNA¤Ï»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç22Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤·¡¢24Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤éÃ»´ü·èÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï1998Ç¯°ÊÍè27Ç¯´Ö±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅêÂÇ¤Ç¥Ä¥á¤Î´Å¤µ¤òÏªÄè¤·¤Æ¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤Îº¸±¦¤Î¼´¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë·¬¸¶¾»Ö¤âÀ¾Éð¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Åû¹á¼ç¾¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ö¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ù¡¡DeNA¡Ø»°±º´ÆÆÄ¡Ù¤¬4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ë¼Ç¤¤·¤¿Î¢»ö¾ð¡¡¡ØÆ£Ï²¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¼Ç¤¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢DeNA¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
