¡¡10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂçÀôÍÎ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³²¼ÃÒµ×¤é¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§»³²¼ÃÒµ×¡¢¡¡¡Ø¥Ö¥ëー¥âー¥á¥ó¥È¡Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¿´¶¡¡¼«¿È¤Î²áµîºî¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡ÊÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÃÓ°æ¸Í½á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¡£³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤ÎÎÏÁö¤È°ì½Ö¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡¢¤½¤ì¤òÍ¾¤µ¤ºÂª¤¨¤è¤¦¤È2Æü´Ö¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ï¿Í¡¹¤Î¶»¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÁö¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¹ÃÈå¿¿¿ÍÌò¤Î»³²¼¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿ôÆüÁá¤¯»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢ÀÄÍÕÈ»ÅÍÌò¤Î¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÌðÌî·×¿ÞÌò¤Î±üÃÒºÈ¡¢´Ò»³Å·ÇÏÌò¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥®¥ã¥é¥êー¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¥¹¥¿ー¥ÈÁ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬±ØÅÁËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¡Ê»³²¼ÃÒµ×¡Ë¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¡£³ÆÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë