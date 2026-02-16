嵐・二宮和也、松本潤と“個人面談”ラストツアー準備の裏側語る「大変そうですよなぁ」

2月15日放送のBAYFM『BAY STORM』にて、嵐・二宮和也が来月よりスタートする嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」について語った。

番組中、リスナーからのメールをきっかけに、“ツアーのセットリストなどについて松本潤と個人面談をした”という話題になると、二宮は「（松本との面談の内容は）やりたい曲があるのかないのかっていうこととか、やるならどれをするか、何をするかっていうことぐらいだったかな」「（5人の意見をまとめあげるのを）今ちょうどやってるんじゃないですか」「大変そうですよなぁ」とコメント。

続けて、「嵐じゃなくても、やっぱりこうやってコンサート・ライブをやることがありえる人たちっていうのは、そういうのが大変ですよね」「世界観がね、おのずとあるわけじゃないですか。それをどこまで具現化するのか、せずにシンプルに歌うのか、どちらが望まれているのかとかも考えなければならない」などと難しさを語った。

その上で、「その作業も大変ですよね、うちも何年もやっていたけども。どういう形にすべきかなのかって考えますもんね」「遊びに来てくださる方々はほんとに楽しんでいただきたいなと思いますし、本当に楽しいものになるべく我々もやっておりますので」と話していた。