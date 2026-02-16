Âè1²ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¢·×6ÃÄÂÎ¼õ¾Þ
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ê¸²½¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡×¤Î¼ÂÁ©¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÂè1²ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡×(¼çºÅ:Sustainable AgriTech & FoodTech¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¢°Ê²¼SA&F¥¯¥é¥¹¥¿¡¼)¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬10Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ï¡¢Âç¾Þ¤È¤·¤ÆÉÔÆóÀ½Ìý(ÂçºåÉÜ¡¢Âç¿¹Ã£»Ê¼ÒÄ¹)¡¢Âç¾Þ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆTOWING(°¦ÃÎ¸©¡¢À¾ÅÄ¹¨Ê¿CEO)¡¢¥¢¥°¥êÉôÌç¾Þ¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥°¥ì¥Ê(ÅìµþÅÔ¡¢½Ð±À½¼¼ÒÄ¹)¡¢Æ±ÉôÌç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆGreen Carbon(ÅìµþÅÔ¡¢ÂçËÌ½áÂåÉ½¼èÄùÌò)¡¢¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç¾Þ¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ÅìµþÅÔ¡¢¾¾ÅÄ¹îÌé¼ÒÄ¹)¡¢Æ±ÉôÌç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹çÆ±²ñ¼Ò¥·¡¼¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë(¹âÃÎ¸©¡¢ËªÃ«½áŽ¥Í§×¢Íµ°ì¶¦Æ±ÂåÉ½)¤Î6¤Ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Î¼ÂÁ©¤òÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤éÂª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶ÈŽ¥ÃÄÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤äµ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¡¢³Æ¾Þ¤Ë¤Ä¤·×2ÃÄÂÎ¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤È¤Ï¡¢´Ä¶Ž¥¼Ò²ñŽ¥Ê¸²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»Ø¤¹¹Í¤¨Êý¡£¹ñÏ¢¤Ç¤âSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ºà¤ÎÀ¸»ºŽ¥Î®ÄÌŽ¥Ä´ÍýŽ¥¾ÃÈñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å·Á³»ñ¸»¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤äÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡¢¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ž¥ÇÀŽ¥¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È»ö¶ÈÀ¤ÎÎ¾Î©¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶ÈŽ¥ÃÄÂÎŽ¥¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¿³ºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À®²Ì¤äµ¬ÌÏ¤ÎÂç¾®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä»×ÁÛ¡¢¼Ò²ñ¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¿©Ž¥ÇÀŽ¥¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÂè°ìÀþ¤ËÎ©¤ÄÍ¼±¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¤È¼ÂÁ©ÃÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿³ºº´ð½à¤Ï¡Ò1¡Ó¿·µ¬À¡¢¡Ò2¡Ó¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¡Ò3¡Ó¿©Ê¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡½¡½¤Î3¤Ä¡£
Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÉÔÆóÀ½Ìý¤Ï¡¢¿¢ÊªÀÌý»éŽ¥ÂçÆ¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂåÂØ¸¶ÎÁ³«È¯¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º»Üºö¤ò´ë¶ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯10·î¤Ë¿¢ÊªÀÌý»é¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMelavio(¥á¥é¥Ó¥ª)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡Ö¥¢¥Î¥¶M¡×¤òÈ¯Çä¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖMIRA-Dashi(¥ß¥é¥À¥·)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦ÁÏ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
Âç¾Þ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿TOWING¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈùÀ¸Êªµ»½Ñ¤ÇÅÚ¤Å¤¯¤ê¤òÃ»½Ì¤·¡¢¼ýÎÌ¸þ¾å¤È²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¹âµ¡Ç½»ñºà¤Î³«È¯¤È¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¼ÂÁõÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâÀ½Â¤µòÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤Åù¤ÇÂç¼ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥µ¥È¥¦¥¥ÓÅù¤òÍÑ¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´Ä¶ºÆÀ¸·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ø´óÍ¿¤·¤¿¡£
SA&F¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¡ÖTIB CATAPULT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¿©Ž¥ÇÀÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAgVenture Lab¤¬ÂåÉ½»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¡¢´ë¶È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¹ÔÀ¯Ž¥Âç³ØÅù¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁõÃÊ³¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Î¶ñ¸½²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¯É½²ñ¤ËºÝ¤·¡¢SA&F¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBeer the First¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎÆýÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖWHITE BREW(¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ê¥å¡¼)¡×¤È¡¢ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ÎÃ¼ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖRICE ALE(¥é¥¤¥¹¥¨¡¼¥ë)¡×¤Î2¤Ä¡£
¡ÖRICE ALE¡Ê¥é¥¤¥¹¥¨¡¼¥ë¡Ë¡×
¡ÒÊÆÇþÆüÊó¡¡2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡Ó