¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤¬ßÚÎö¡ª ´üÂÔ¤Î¼¡´ü¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¡¢FR¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ï¡©--Þ¼Ìî·òÂÀÏº¤Î¡Ö¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó²òÀâ¥é¥Ü¡×#3
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¼Ì¿¿¡áÄÍ¸¶¹§¸²
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¼Â¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¡Ë¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥áー¥«ー¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢´ë²è¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÀëÅÁ¤Þ¤Ç¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸«¤ä¤¹¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¸¼¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£ÆâÍÆ¤â¡Ö¥æー¥¶ー¤Î»È¤ï¤ìÊý¡×¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó4Âæ¤â¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁ´¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤Ï°ìÂæ¤Ç¤âÆâ³°Áõ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
4Âæ¤È¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î2¤Ä¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡×¡ÖK-OPEN¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡×
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖK-OPEN¡×
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖK-VISION¡×
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖKAYOIBAKO-K¡×
¸½ÂåÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ß¥¼¥Ã¥ÈX
ÀÎ¤Î¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê3ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¤Þ¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ð¥ë360¡×¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÁÏÀ®´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ50～60Ç¯Âå¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ò¸«¤«¤±¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Î¥é¥¦¥ó¥É´¶¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¥É¥¢¤È¤Î¹½À®¤Ï¡¢µì·¿¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¾õ
¤½¤Î¥ß¥¼¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÎáÏÂ¤ËÁÉ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡×¤Ç¤¹¡£
3ÎØ¤«¤é°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë4ÎØ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Ï·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÆ»¶ñ´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â4ÎØ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ï¸½ÂåÅª¤Ê¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥È¥í¤È¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤ÎCMF¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤ë
¤Þ¤¿±¿Å¾ÀÊ¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È2¤Ä¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆâÁõ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤äÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿CMF¡Ê¥«¥éー¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶Ã¤¡£¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ó¤À»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥åー¥¿ーÅªÄó°Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¹þ¤ó¤ÀÄó°Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ÔÈÎ²½¤Ø¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬³¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÃ¯¤â¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ëÌ´¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼¡´ü¥³¥Ú¥óºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥³¥Ú¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃDaihatsu K-OPEN Concept ¼Ì¿¿¡áÄÍ¸¶¹§¸²
¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥°¥Ã¤È»ÔÈÎ²½¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢¤³¤Î·Ú¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤ÎÄó°Æ¡ÖK-OPEN¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÌÜ¸«¤Æ¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2002Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂå¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈFR¤Ç¤ÎÄó°Æ¡£¤³¤ÎFR¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¸å¥é¥ó¥×¤Ï²Ä°¦¤¤¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª
Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½éÂå¤ÈÆ±¤¸¤¯´Ý¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Æ½ê¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤È¤â¸À¤¨¤ë¸½ÂåÅª¤Ê°õ¾Ý¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¤ÎÎ©ÂÎ¹½À®¤¬½¨°ï¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ï´ûÂ¸¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ê¤¤Ë¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾®¸Â¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥Ô¥å¥¢¤ËÅ°¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î2023Ç¯¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¤Ç¤â¥³¥Ú¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¤³¤Á¤é¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤êÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡Ë¡¢º£²ó¤Ï½éÂå¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¼Â¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëËÜ³Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼Â¸½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬»ÔÈÎ²½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥³¥Ú¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃDaihatsu K-OPEN Concept ¼Ì¿¿¡áÄÍ¸¶¹§¸²
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤Ë´üÂÔ¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏÁ°²ó2023Ç¯¤ÎJMS¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡×¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤â²áµî¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ÎÉ¤·¤È¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò»ÔÈÎ¤Ë·Ò¤²¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤È´¶¤¸¡¢³°Ìî¤Ç¾¡¼ê¤Ç¤¹¤¬ÂçÊÑ´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£