Ç¤ò¾å¼ê¤Ë¡Ø¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¡ÙÊýË¡4¤Ä¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î²÷Ì²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»î¤·¤¿¤¤¹©É×¤È¤Ï
1.¡Ö¼í¤ê¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë
Ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
Ç¤ÏËÜÍè¡¢¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌ²¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤äËÜÇ½¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¿¼¤¤¿çÌ²¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢½¢¿²30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤ÇµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤¯Í·¤Ó¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤½¤í¤½¤íµÙ¤à»þ´Ö¡×¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2.Ìë¤´¤Ï¤ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë
¿©»ö¤ÏÇ¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿Í¤âÇ¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤ëÄ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Î¤¢¤È¤ËÌë¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¼í¤ê¢ª¿©»ö¢ª¿çÌ²¤È¤¤¤¦ËÜÇ½Åª¤ÊÎ®¤ì¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼Ìë¤ËÌÄ¤¤¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤¬Áá¤¹¤®¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶õÊ¢¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¾¯ÎÌ¤ò½¢¿²Á°¤Ë²ó¤¹¡¢¥Õー¥É¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ë¤Ê¤É¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢ÌëÃæ¤Î³èÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¡ÖÌë¤ÏÀÅ¤«¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
Ç¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ä¾ÈÌÀ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÈÕÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¡¢²»¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤ÏµÙ¤à»þ´Ö¡×¤ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë¿¿¤Ã°Å¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ²¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4.ÌµÍý¤Ë¿²¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä
¿²¤«¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¡¢¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤Û¤É·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡ÖÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£ÀÅ¤«¤Ê¿²¾²¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌÓÉÛ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯Í¥¤·¤µ¤â¡¢²÷Ì²¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ìë¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤À¤ÈÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍ·¤Ð¤»¡¢ËèÆüÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç²á¤´¤·¡¢ÌëÃæ¤ÎÍ×µá¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ç¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤íµÙ¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¤âÇ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤ÐÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ì¤Ä¤º¤Ä»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°¦Ç¤È¤ÎÌë¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ²¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÄ«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£