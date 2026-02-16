この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【LINEで大事件】公式アカウントからまさかの手動返信が…その真相とは？」と題した動画を公開。多くの人が「自動応答」だと思い込んでいるLINE公式アカウントの仕組みについて、実際の事例を基に解説した。



動画で紹介されたのは、「自動応答だと思って公式LINEに長文を送ったら、恥ずかしすぎる内容と公式からの手動返信に爆笑」という見出しのネットニュースである。これは、あるユーザーがアパレルブランド「ha | za | ma」の公式LINEアカウントに対し、購入を迷っている商品の色について悩む長文のメッセージを送信した出来事を取り上げたものだ。



このユーザーは、公式アカウントを自身のメモ代わりのような感覚で利用していた。しかし、そのメッセージは自動応答システムに送られたのではなく、ブランドの「中の人」が直接読んでおり、後日丁寧な手動返信があったという。この一件はX（旧Twitter）で拡散され、話題となった。



ひらい先生は、この事例を通じてLINE公式アカウントの重要な仕組みを指摘する。それは、公式アカウントからの返信が必ずしもBotによる自動応答とは限らないという点である。企業や店舗側は、ユーザーから送られてきたメッセージを個別に確認し、手動でチャットのように返信できる設定にしている場合がある。多くのユーザーがこの事実を知らず、個人的な独り言やメモを送ってしまうと、意図せず担当者に内容を読まれてしまう可能性があるのだ。



本動画は、LINE公式アカウントとのやり取りは、その先に「人」がいる可能性を常に意識する必要があることを示唆している。便利なコミュニケーションツールである一方、その仕組みを正しく理解しなければ、思わぬ「やらかし」につながりかねないという教訓を与えてくれる内容である。