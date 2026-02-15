この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、「#鳩山由紀夫　元首相に今回の衆議院選挙の結果、中道と立憲民主、高市内閣の今後など、幅広いテーマについて率直なご意見をうかがう。」と題した動画を公開。鳩山由紀夫元首相が、先の衆議院選挙における野党の敗因について、「一番の失敗は中道という党を作ったこと」と厳しく指摘した。

動画は、タクシーで移動中のカジュアルな雰囲気でスタート。茂木氏から今回の選挙について問われた鳩山氏は、「惨憺たるもんだった」と切り出し、その最大の原因は立憲民主党と国民民主党の一部が合流したことであったとの見解を示した。

鳩山氏は、安住淳氏らの判断で進められたこの合流について、「その時からこれは失敗するよと申し上げてた」と、当時から失敗を予見していたことを告白。その理由として、自身の民主党結党時の経験を挙げた。同氏は、党の合流が「選挙の互助会」のように見えてはならず、「一人ひとりが命をかけて新しい政治を創るんだっていうことで動かないといけない」と力説。組織ごと合流する手法では、有権者の支持は得られないと分析した。

また、安住氏との関係について話が及ぶと、鳩山氏は「私が仲人をした」と過去の深い間柄を明かしつつも、「今は一切そういうコンタクトはありません」と現在の距離感についても言及した。

動画の後半では、小沢一郎氏の落選への驚きや、今後の高市新内閣が日中関係に与える影響への懸念も語られた。元首相としての独自の視点から、日本の政治が抱える課題について率直な意見を述べた対談となっている。

