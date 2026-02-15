「御上先生」で話題・安斉星来、投げキッス＆ウインクで沸かす アニマル柄バンダナがアクセント【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の安斉星来が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「御上先生」生徒役女優、スタイル映える黒T×デニムコーデ
黒のTシャツにストライプジャケットを肩に掛け、デニムパンツを合わせたスタイリングで登場した安斉。頭にはアニマル柄のバンダナを巻き、クールにウォーキング。ランウェイトップでは、ウインクをしながら投げキッスをし、会場の沸かせた。
安斉は、2025年に放送されたTBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安斉星来、ウインク＆投げキスで沸かす
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
