¤ï¤º¤«5Âæ¤Î¤ß¡ª¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÖNART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç
1988Ç¯°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÄ¶´õ¾¯¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤¬¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥â¥ó¥È¥ì¡¼¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤ÎÎò»Ë¤È²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
ÀÖ¤È¹õ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê»Ñ¤ò¤¤¤¯¤éÄ¯¤áÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÁ°ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê365 GTB/4 ¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¼Ö¤À¤ÈÃ¯¤¬¸«È´¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÅöÁ³ÌµÍý¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¤³¤Î¼Ö¤¬¡¢¤¢¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¤¥È¥Ê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ïº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ä¡¡¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤Î´õ¾¯¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ TR7¤È¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥¨¥í¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¸åÇ¯¤Ë¸½¤ì¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼15003¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Í¥ô¥¡¥À½£¥ê¥Î¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦M¡¦¥ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯8·î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥«¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥ë¡¢¥¢¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡É15003¡É¤Ï1974Ç¯¤«¤é1981Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤ï¤º¤«£µÂæ¤·¤«¤Ê¤¤365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÂæ¤À¡£³Æ¼Ö¤Î»ÅÍÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎNART¤ÏÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖNART¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê»ÍÊ¸»ú¤ÎÎ¬¾Î¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖNorth American Racing Team¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤·¤ÆËÌÊÆ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êÈÎÇä¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¸¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£
365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼À¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤È¤Ï
¤³¤Î¼Ö¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÀ°È÷»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯¸å¤Î1917Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆ±¤¸¤¯¼ã¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤â¤Þ¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÆÃ²½¡£1932Ç¯¤«¤é¤Ï¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ë¤â»²Àï¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎËÖÈ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤¬¡¢1940Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÌá¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¼«¿È¤Îºâ»º¤ò´Þ¤á¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Åì³¤´ß¤òµòÅÀ¤Ë¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢ËÌÊÆ½é¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êÍ¢Æþ¶È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¹¤°¤ËÉÙÍµÁØ¤Î¼«Æ°¼Ö°¦¹¥²È¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒÁØ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢1958Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¹¤á¤ë¤¿¤áNART¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¼«¤é¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ËºÇ¹â¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Äø¤Ê¤¯À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ä¥»¥Ö¥ê¥ó¥°¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÀ½ºîÊý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Èà¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÈ¼«»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÎã¤¬¡¢250GT ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¸»ºÃæ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤Î°ïÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢275 GTB/4 ¥¯¡¼¥Ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿275 GTS/4 NART ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¡£
1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï70Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£365 GTB/4 ¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ÏÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥ß¥¦¥é¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¸Å¤¯¤µ¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸å·Ñ¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿365 GT4 ¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë£µÂæ¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×
°Ê¾å¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ½ÅÍ×¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¥â¥À¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤ÏÅö»þºÇ¤âºÍÇ½Ë¤«¤ÇÂ¿ºî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ50ÂåÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¥¹¥¿¥Ó¥ê¥á¥ó¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡¢¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¡¢¥®¥¢¡¢¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢1959Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1950¡Á60Ç¯Âå¤Î°ÎÂç¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·ÌÓ¿§¤Ï°ã¤¦¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤â¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢TR7¤Ï1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èà¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ë
¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÌÚ·¿¤ËÅö¤Æ¤Æ¥¢¥ë¥ß¤ò¼êºî¶È¤ÇÀ®·Á¤·¤¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥ê¥¢¤Ø¤ÈÄÌ¤ë°ìËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥ó¡¢Äã¤¯ÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥É¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿½éÂå365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þÂå¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ô14897
5Âæ¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î1Âæ¤Ï¡¢1971Ç¯·¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¯¡¼¥Ú¡Ê¥·¥ã¥·¡¼14897¡Ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ô¥«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë»ö¸Î¤ÇÂ»½ý¡£²°º¬¤ÏÄÙ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬·ç¤±¤¿»Ä³¼¤È¤·¤Æ¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤¬Çã¤¤Ìá¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥È¥ê¥Î¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Æ¥¯¥Î¡¦¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ G ¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢NART ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1974Ç¯11·î¤Î¥È¥ê¥Î¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÃ¸¤¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢ÆâÁõ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¡¢Äã¤¤¥É¥¢¡¢¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥ë¥¬¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ô15965
¼¡¤Î1Âæ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À³Ê¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£1975Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼Ö¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ï»ÔÈÎ¼Ö»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¯¡¼¥Ú¡Ê¥·¥ã¥·¡¼15965¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²þÁõ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¤â¤È¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¥â¥Ç¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ø°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1972Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÁí¹ç6°Ì¡¢¥¯¥é¥¹2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÌ¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸»ÅÍÍ¤Î¥ì¡¼¥¹ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥Õ¡¼¥×¤È¥¿¥ë¥¬¥È¥Ã¥×¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦ÀÄ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿2ÂæÌÜ¤ÎNART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥°¥í¥ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4Ê¬38ÉÃ08¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç75Ç¯¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤ÎNART¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼Ö¤ÎÍ½Áª»ñ³Ê¤ò½ä¤Ã¤ÆACO¤È¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç·ãÅÜ¤·¤¿¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤ï¤º¤«88Ê¬Á°¤È¤¤¤¦ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÅ±Âà¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ä¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ô14299
1976Ç¯¤Ë¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤µ¤é¤Ë3Âæ¤Î365 GTB/4 NART ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÂæ¤¬¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼çÌò¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡£3Âæ¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ã¥·¡¼14299¤Ç¡¢1977Ç¯¤Ë¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÆâÁõ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Î¸µ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤³¤Î¼Ö¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞºÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆMarion¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×ÉØ¤ÎÂ©»Ò¡¢¥ë¥¤¥¸ ¥³¥³ ¥¥Í¥Ã¥Æ¥£ Jr.¤Ï¤³¤Î¼Ö¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼èºàÅö»þ¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë¡¢ºÊ¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éã¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÃ°Ç°¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¼Ò¤«¤é½ÐÈÇÍ½Äê¤Î¥¥Í¥Ã¥Æ¥£²È¤ÎÊª¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·´©¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö365 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¡£¤¢¤ÎÇ¯¼°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡¢²¼¤Þ¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡ô16467
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î2Âæ¤Ø¤È¿Ê¤à¡£¼çÌò¤Î¥·¥ã¥·¡¼15003¤È¡¢¤½¤Î»ÐËå¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥·¡¼16467¤À¡£¸å¼Ô¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎGTS/4 ¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÉSpyder¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë(¥Õ¥§¥é¡¼¥êËÜ¼Ò¤Ï348¤ÎÅÐ¾ì°ÊÁ°¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤òSpyders¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NART¤Ï365¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤ËSpider¤È¤¤¤¦ÄÖ¤ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿)¡£¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼16467¤Ï±Ç²è¡ØThe Gumball Rally¡ÊË®Âê¡§·ãÁö¡ª5000¥¥í¡Ë¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØA Star Is Born¡ÊË®Âê¡§¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤·¤Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÆâÁõ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¼Ö¤³¤½¥¥Í¥Ã¥Æ¥£ Jr.¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿°ìÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Áö¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÊý¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖÁ´³«¤ÇÁö¤é¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ô¥«·î¤Î´Ö¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÙà¤ì¤â¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤¿¤è¡×
ËÜ¹Æ¤Î¼çÌò¡ô15003
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎNART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¯¡¼¥Ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¥·¥ã¥·¡¼15003¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï1978Ç¯5·î¤ËNART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ø¤Î²þÁõ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢CT29264¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤ËÂÇ¤ÁÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡ÉCT¡É¤È¤¤¤¦É½µ¤Ï¡¢¡É¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¼ÖÎ¾¡É¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¤¬»ö¸Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¥¥Í¥Ã¥Æ¥£ Jr.¼«¿È¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö»ÅÍÍ¤Î365 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼4Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢»ö¸Î¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥·¡¼14897¤È16467¤Î2Âæ¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ËÜ¹Æ¤ÎNART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï1981Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¡¢5Âæ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎÀÐÌý²¦¤Ë¤·¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¿ÍÊª¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¡¼¥«¥à¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥Ö¥ë¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦M¡¦¥ê¡¼¤Î¼ê¤Ë¡¢37Ëü¥É¥ë¤ÇÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ç¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Åö»þÊª¤Î¥Ï¥¤¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¥¨¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¥ÈÀ½¥¿¥¤¥ä¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥à¤Î¥Ü¥é¡¼¥Ë¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÍú¤¡¢³ê¤é¤«¤Ë·¹¼Ð¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈºÙ¿È¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬Á´¹â¤òÄã¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µðÂç¤Ê¥Õ¥í¥ó¥ÈÅëºÜV12¤È¡¢6´ð¤Î¥À¥¦¥ó¥É¥é¥Õ¥È¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤ÎË¾¤à¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â´°À®¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢°Õ³°À¤òÕÔ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤È¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦M¡¦¥ê¡¼¤Ï2016Ç¯¤Î1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤Ë´¿Í¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥È¥ó¡¦¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°é¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤ä¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢Ìó200Âæ¤Ë¤âµÚ¤Ö¼ÖÎ¾¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸ø³«¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤ä¥ì¥¹¥È¥¢¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎNART ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹Á°¤Ë¡¢µ¡´Ø·Ï¤ÎÅÀ¸¡¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ê¼êÆþ¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï1988Ç¯¤Ë¥ê¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Åö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤È¥¥Í¥Ã¥Æ¥£Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ö¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤Î1980Ç¯1·î¤Ë¡¢58ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ë¥¤¥¸¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï1977Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤òÇäµÑ¤·¤¿¤¬¡¢NART¤Ï1982Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥Æ¥£¤ä¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ò¥ë¤ò´Þ¤à100¿Í°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢200Àï°Ê¾å¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï1994Ç¯8·î¡¢93ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ¯¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£ Jr.¤Ï¡¢¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éã¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¡Ê¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¡Ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢»ä¤ÏÈà¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼Ö¤ÏÉã¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Ö¤È¡¢¤½¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏÉã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Éã¤¬¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×
¡ÖÉã¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÈà¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¼Ö¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âè°ì¤Ï¥ì¡¼¥¹¤À¡£¼¡¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¤òºî¤ë¤³¤È¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤º¤Ã¤È¸å²ó¤·¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¤¿¤À¡¢ºî¤ê¡¢Áö¤é¤»Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Éã¤òÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤â¡¢Æ±¤¸ÀÊ¬¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤«¤é¤Í¡£¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤è¡×
2024Ç¯¤Î²Æ¡¢¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥ë¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¹¬±¿¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î365 GTB/4 NART¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ò¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÊÂ³°¤ì¤¿Îò»Ë¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§4390cc V·¿12µ¤Åû¡¢ÊÒ¥Ð¥ó¥¯DOHC¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼40 DCN/20 ¥À¥¦¥ó¥É¥é¥Õ¥È¡¦¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼6´ð
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§352bhp¡¿7500rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§318lb ft¡¿5500rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5ÃÊMT ¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¡¢¸åÎØ¶îÆ°¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°:¡§¥¦¥©¡¼¥à¡õ¥í¡¼¥é¡¼¼°
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¸å¡Ë¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼
¥Ö¥ì¡¼¥¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡¼Ö½Å¡§1200kg¡Ê¿äÄê¡Ë
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§174mph¡Ê280km/h¡Ë¡¡0-60mph¡§5.4ÉÃ
ËÝÌõ¡§¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡¡Translation: Octane Japan
Words: David Lillywhite¡¡Photography: Blair Bunting
1978 ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê365 GTB/4 NART ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§4390cc V·¿12µ¤Åû¡¢ÊÒ¥Ð¥ó¥¯DOHC¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼40 DCN/20 ¥À¥¦¥ó¥É¥é¥Õ¥È¡¦¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼6´ð
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§352bhp¡¿7500rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§318lb ft¡¿5500rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5ÃÊMT ¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¡¢¸åÎØ¶îÆ°¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°:¡§¥¦¥©¡¼¥à¡õ¥í¡¼¥é¡¼¼°
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¸å¡Ë¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼
¥Ö¥ì¡¼¥¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡¼Ö½Å¡§1200kg¡Ê¿äÄê¡Ë
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§174mph¡Ê280km/h¡Ë¡¡0-60mph¡§5.4ÉÃ
