【CONVERSE×NARUTO】人気キャラモチーフ6種のALL STARが登場！
CONVERSE（コンバース）は、国内外で人気を博すTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションスニーカーを発売。「ALL STAR（オールスター）」をベースに、作品に登場するキャラクターをモチーフとした全6種を展開。2026年2月20日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて、限定数量で順次発売予定だ。
ラインアップは、OXカットモデルの「ALL STAR OX ／ NARUTO SHIPPUDEN」と、HIカットモデルの「ALL STAR HI ／ NARUTO SHIPPUDEN」の2型構成。「ALL STAR OX」では、うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシの4人をモチーフにしたデザインを採用し、「ALL STAR HI」では、波風ミナトとうちはイタチをモチーフに、それぞれのキャラクターを想起させるカラーリングやモチーフを落とし込んでいる。作品の世界観を、シューズ全体で表現した仕上がりだ。
「ALL STAR OX ／ NARUTO SHIPPUDEN」は、リニューアルスペックを採用したALL STAR OXをベースに、うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシの4人をモチーフにデザイン。 アッパーのかかと部分には各キャラクターに関するモチーフを刺繍で表現し、シューレースのデュブレには、主人公たちが暮らす「木ノ葉隠れの里」のマークをデザイン。うちはサスケモデルのみ、傷が付いた「木ノ葉隠れの里」のマークを採用するなど、キャラクター設定を反映したディテールもポイントだ。
「ALL STAR HI ／ NARUTO SHIPPUDEN」は、リニューアルスペックを採用したALL STAR HIをベースに、波風ミナトとうちはイタチをモチーフにデザイン。 アッパー全体には、それぞれのキャラクターを象徴するモチーフをプリントし、ハイカットならではの存在感ある仕上がり。
ミナトモデルは、波風ミナトの火影マントをモチーフにしたデザインをアッパーにプリントし、「四代目火影」の文字を踵紐に刺繍。アンクルパッチには「木ノ葉隠れの里」のマークをデザイン。 イタチモデルは、 ”暁” の装束をモチーフにした柄をアッパー全体にプリントし、右手薬指の指輪に記された「朱」の文字を踵紐に刺繍。アンクルパッチには万華鏡写輪眼のアイコンを採用している。
各モデルには、ヒールラベルやインソールにオリジナルグラフィックを施すなど、コラボレーションならではのディテールを採用。『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の世界観と、ALL STARの普遍的なデザインが融合した一足に仕上げました。さらに、作品のイメージを落とし込んだオリジナルカートンを採用している。
また、本モデルには快適な履き心地を追求したALL STARのリニューアルスペックを搭載。クッション性と通気性に配慮したソール構造により、日常使いから長時間の着用まで対応。作品ファンはもちろん、スニーカーファンにも向けたコラボレーションモデルだ。
（C）岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ