¹ñÀÇÄ£¤¬¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¡È¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡É¶¯²½¤Ø¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¡ÖAIÁªÊÌ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È²½¡×¤¬À¸¤à¸ùºá¤Èµ¿¤ï¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉÔ°Â
2·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÁêÃÌµÚ¤Ó¿½¹ð½ñ¤Î¼õÉÕ¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¢years44¡¿Shutterstock.com¡Ë
¡¡º£Ç¯¤â³ÎÄê¿½¹ð¤¬2·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÏÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤ÎDX¤ò¿Ê¤á¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄê¤ËAI¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤Ç¿½¹ðÏ³¤ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¸«¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ä¡Èµ¿¤ï¤ì¤ëÂ¦¡É¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¡¢¸íÈ½Äê¤¬À¸¤à¸¢Íø¿¯³²¤Î·üÇ°¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£AI¤Ï²¿¤òº¬µò¤Ë¡Ö¹â¥ê¥¹¥¯¡×¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡£ÀÇÍý»Î¤ÇÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÀô°¼Ìé»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
AI³èÍÑ¤Ç²áµîºÇ¹â¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¡ª¡©
¡¡¹ñÀÇÄ£¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î¡¢¡ÖÎáÏÂ6»öÌ³Ç¯ÅÙ ½êÆÀÀÇµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ºº´±¤¬Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¼ÂÃÏÄ´ºº¡×¤Î·ï¿ô¤ÏÌó4Ëü6000·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ÎÊ¿À®30»öÌ³Ç¯ÅÙ¡ÊÌó7Ëü3000·ï¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ê¸½ñ¤äÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¡Ö´Ê°×¤ÊÀÜ¿¨¡×¤ÏÌó6Ëü8000·ï¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ÂÃÏÄ´ºº¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡¢´Ê°×¤ÊÀÜ¿¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼¹¹ÔÂÎÀ©¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤ÈÀÜ¿¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÄ´ººÅù¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6»öÌ³Ç¯ÅÙ¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï1431²¯±ß¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿½¹ðÏ³¤ì½êÆÀ¶â³Û¤äÈó°ã·ï¿ô¤â¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ï¡ÖÄ´ººÁªÄê¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄ´ººÅù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ØÄ´ººÅù¡Ù¤Ë¤è¤ëÄÉÄ§ÀÇ³Û¤ÎÁí³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢AI³èÍÑ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤ÎDX¤ÈAI¤Î³èÍÑ
¡¡ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦Ä´ººÁªÄê¤ÎÀºÅÙ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£½¾Íè¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÏÄ´ºº´±¤Î·Ð¸³¤ä´ª¤Ë¤è¤ëÁªÄê¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëµ¡³£ÁªÄê¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×À¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÏAI¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÈ½Äê¤ä¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤Ø¤ÎºÇÅ¬¤ÊÀÜ¿¨ÊýË¡¤ÎÍ½Â¬¤Ê¤É¤ËAI¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤Î¾ðÊó¤ä²áµî¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òBA¡ÊBusiness Analytics¡Ë¥Ä¡¼¥ëÅù¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ç¼ÀÇ¼Ô¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÚÇ¼À°Íý¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤äÊ¸½ñ¤Ê¤É¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤ÈºÇ¤âÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¼êÃÊ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BA¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÅý·×Ê¬ÀÏ¤äµ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÄê¤ÎË¡Â§À¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¾Íè¤Î·¹¸þ¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ7»öÌ³Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢À¯ÉÜ¶¦ÄÌ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¶ÈÌ³¼Â»Ü´Ä¶¤Ç¤¢¤ëGSS¡ÊGovernment Solution Service¡Ë¤¬½ç¼¡Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍýÅù¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ñÀÇÁí¹ç´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢¡ÖKSK2¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î²¼¤ÇÃæ¿È¤ò´Þ¤á¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶É½ðÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÌµÀþ²½¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤Ï¼«¤é¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤äÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Teams¤äForms¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ä£¼Ë³°¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âKSK2¤ä¶¦Í¥Õ¥©¥ë¥ÀÅù¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢ÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤È»öÌ³½èÍý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ººÂÐ¾Ý¤òÁª¤Ö¤Î¤«
¡¡¾ðÊó¸ø³«¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉôÆâ»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢½êÆÀ²ÝÀÇÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖSAT¡×¡¢Ë¡¿Í²ÝÀÇÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö·ë¡×¡¢»ñ»º²ÝÀÇÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖRIN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Î¡¢Ä´ººÁªÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎAI¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢AI¤Ë¤è¤ëÄ´ººÁªÄê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ë¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤Î¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Ë¤è¤ëÄ´ººÁªÄê¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ç¼ÀÇ¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀÇÌ³¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼Ô¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Æ°Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼Ô¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·×»»¼°¡ÊÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤òAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆ³¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Åö³º·×»»¼°¤ò¹½À®¤¹¤ë³ÆÍ×ÁÇ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¿·¤¿¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼Ô¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¶È¼ï¡¢¼ýÆþ¶â³Û¤ä½êÆÀ¶â³Û¤Î¿ä°Ü¡¢À¸³è¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë·×»»¼°¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Öµ¡³£¤Ë¤è¤ëÄ´ººÁªÄê¡×¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡AI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¡¤½¤Î·×»»¼°¤¬²áµî¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿Åù¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÅÀ¡¢¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤ÅÀ¡¢£¿Í´Ö¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤ÏÃåÌÜ¤·¤Ë¤¯¤¤Í×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¨¡¨¡¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÄ´ººÁªÄê¤È¤Ï¼ÁÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²ÈÂ²¡¢½¾¶È°÷¡¢¶ÐÌ³Àè¤ä¼è°úÀè¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³°¹ñ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ø³«¾ðÊó¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNSÅù¡Ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥ë¡¼¥È¤«¤é¾ðÊó¤¬½¸ÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬¡¢AI¤Ë¤è¤ëÄ´ººÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Þ¤¿¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ç¼ÀÇ¼Ô¤òÁêÅöÄøÅÙ¤ÎÀºÅÙ¤Ç¡Ö¤¢¤Ö¤ê½Ð¤½¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ëAIÍøÍÑ¤ÎÌäÂêÅÀ
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢AI¤Ï²áµî¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¼«ÂÎ¤ËÊÐ¤ê¤ä¸í¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢È½ÃÇÀºÅÙ¤âÏÄ¤à¡£°Å¹æ»ñ»º¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â½½Ê¬¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤ÎÉê²Ý³ä¹ç¤ä¶â³Û¤¬É¾²Á»ØÉ¸¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ï½Å²Ã»»ÀÇ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤»ö°Æ¤Þ¤ÇÌµÍý¤Ë½Å¤¯½èÍý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½Å²Ã»»ÀÇ¤È¤Ï¡¢Çä¾å¤Î½ü³°¤ä²Í¶õ·ÐÈñ¤Î·×¾å¤È¤¤¤Ã¤¿±£¤Ú¤¤¡¦²¾Áõ¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÇÎ¨¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤Ù¤ÀÇ³Û¤Î35¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£Â¾Êý¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë²á¾¯¿½¹ð¤Î¾ì¹ç¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ´ºº´±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ä¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¶ËÃ¼¤ÊÎã¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÏÉÔÀµ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÏÄ´ºº¤Ë¹Ô¤±¤Ð¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÂ°À¤À¤±¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢AI¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²áÅÙ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¼«Æ°²½¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¡¢Í½»»¤òÅê¤¸¤¿¡ÖAI³èÍÑ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬»ö¼Â¾å¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È²½¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Á¼°¾å¤Ï¿Í´Ö¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÁªÄê¤¬ÀäÂÐ»ë¤µ¤ì¡¢¾åµ¤Ç½Ò¤Ù¤¿³ÆÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆÃÄê¤ÎÂ°À¤òÍ¤¹¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬È¾¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È²½¤µ¤ì¡¢ÊÐ¤Ã¤¿Ä´ººÁªÄê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âè»Í¤Ë¡¢AI¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆÃÄê¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¿Í´Ö¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÌäÂê¤â¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢AI¤¬¹â¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AI¤¬ÍÑ¤¤¤¿È½ÃÇÍ×ÁÇ¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸í¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ä»ö¼Â¸íÇ§¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤òÄûÀµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¹¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¤Ç¡¢È½ÃÇÍýÍ³¤ò¿Í´Ö¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ëAI¤ò³«È¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎAI¤¬¡¢½¾Íè¤Î¿Í´Ö¤äµ¡³£¤Ë¤è¤ëÁªÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÀºÅÙ¤òËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤ë¡£
¡¡Âè¸Þ¤Ë¡¢AI¤Î»ÅÍÍ¤äÀÇ½¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÄ´ººÁªÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤ÎÈ¯¸«Î¨¤ä¡¢ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤Ç¼ÀÇ¼Ô¤ò¸í¤Ã¤Æ¹â¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Öµ¶ÍÛÀÎ¨¡×¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¶ÍÛÀ¤¬Â¿È¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌµÂÌ¤ÊÄ´ºº¤¬Áý¤¨¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¸¢Íø¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢ËÜÍèÄ´ºº¤¹¤Ù¤Ç¼ÀÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤¹¡Öµ¶±¢À¡×¤ÎÌäÂê¤â·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AIÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÀÇ½¤ä±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿ÌäÂêÅÀ¤ò´Þ¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¼«ÂÎ¤¬¡¢AIÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÀµÅöÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ
¡¡¹ñÀÇÄ£¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤ÎÆóÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Û£Ëæ¤µ¤ò»Ä¤µ¤ºÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢AI¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢AI³èÍÑ¤ÎÍøÅÀ¤Î¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢µ¯¤³¤êÆÀ¤ëË¡Åª¡¦À©ÅÙÅªÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Ê¤¤¹ñÀÇÄ£¤ÎÀâÌÀ»ÑÀª¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏAI¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢ÀâÌÀ²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Î¸¶Â§¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÀÇÄ£¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¶Â§¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÇÌ³¹ÔÀ¯¤Î¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢AI¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤¬¡¢Ä´ºº´±¤Î¼«Î§À¤äÀìÌçÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÄ¾»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÌÜ¤ÈÆ¬¤ÇÄ´ººÁªÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÄ´ºº´±¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢AI¤Î¼¨¤¹·ë²Ì¤ËÌÕÌÜÅª¤Ë½¾¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼«Î§À¤ò¼º¤Ã¤¿µì·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº´±¤¬¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ì¤Íè¤¬¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£AI¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡×°ÊÁ°¤Ë¡¢AI¤ÎÈ½ÃÇ¤òµ¿¤¤¡¢½¤Àµ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÀÕÇ¤¤òÉé¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÄ´ºº´±¤¬Âà¿¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä·Ð¸³¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¹ÍÍÍ¼°¤äÈ½ÃÇ¤Î´ª½ê¤È¤·¤Æ¡¢À¸¿È¤Î¼ã¼êÄ´ºº´±¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡AI¤ÎÆ³Æþ¤¬¹ñÌ±¤Ë¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÄ´ººÇ½ÎÏ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊä´°¤¹¤ëÊý¸þ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÀÇÄ£¤ÎÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶õÆ¶²½¤·¡¢¼åÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¡§Àô °¼Ìé