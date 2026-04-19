急な入院。本人もまわりの家族も準備に右往左往。一般的な下着、パジャマ、タオル、スリッパなどは近所の小売店でそろっても、綿100％の前開き肌着や前開きブラジャーとなると、探すのもひと苦労。【写真】着脱しやすい前開き綿100％のレディース用インナーそんな中、ネット上で話題になっているのが衣料品販売チェーン「ファッションセンターしまむら」にまつわる体験談です。入院時に必要な衣類が1カ所で、なおかつ低価格