海外公演で6万人を動員したロックバンド、現在のメンバー平均年齢は72歳
ロックバンドのゴダイゴが、17日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ゴダイゴ ＝テレビ朝日提供
多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴ。結成50周年を迎え、平均年齢は72歳になった。同番組に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。
元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進んでいたそうで、そこへ次々とメンバーが合流。「ガンダーラ」「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」など、ヒット曲の秘話を明かす。
ゴダイゴは1980年、「海外」というだけで大変だった当時にネパール公演を開催。6万人を動員した。そして昨年も全国ツアーを開催、ラストは沖縄公演で締めくくった。バンド活動は体力勝負で、各自、運動などをしていると明かす。
