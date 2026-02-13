◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）

１着賞金１２０万米ドル（１億８８０８万円）のレースは、日本から出走した戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝騎乗のシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）は１３着の最下位に終わってしまった。国内外で初の重賞タイトルを狙ったが次戦以降に持ち越しとなった。優勝はリーフランナー（セン５歳、米国Ｄ・フォークス厩舎、父ザビッグビースト）で勝ち時計は１分１８秒２４。

管理する森秀調教師は２０２０年に重賞格付けする前のフルフラットでサウジダービーを勝ち、現地での日本馬初勝利をマーク。その翌年もピンクカメハメハで勝っていたが、今回は涙をのんだ。

日本馬は２０２２年ソングライン、２３年バスラットレオン、２５年アスコリピチェーノが勝利していたレース。

シンフォーエバーは昨年、サウジダービーに出走で２着。その後は芝の中京記念で２着に入るなど、芝ダートを問わない「二刀流」として、存在感を示してきた。今回は短距離芝での海外挑戦。マルチな活躍を見せてきた同馬は、この悔しさをバネにさらに強くなるはずだ。

戸崎圭太騎手（シンフォーエバー＝１３着）「先生（森秀調教師）と逃げる形をとろうという話になりました。返し馬でかかるところがあるということで、ポニーをつけて、落ち着いて走っていたと思います。（レース後は森秀調教師と）もう少し距離があった方が、この馬のペースで走れるのでは、という話をしました。（昨日は国際騎手招待競走にも出場。サウジは）芝はとても走りやすくて、ダートは以前に来た時よりも力のいる馬場になっている印象を受けました」