CANDY TUNE、原作発行部数1,900万部超えの人気作、待望のアニメ新シリーズ！アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのEDテーマを担当！

魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。

2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西 修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は1,900万部を突破。（2025年12月現在）

どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第４シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定。

このたび、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのEDテーマをCANDY TUNEが担当することが決定した。

CANDY TUNEがアニメ主題歌を担当するのは今回が初めてとなり、グループを代表して本作のファンでもある南なつから「思わず入間軍に入りたいと思ってしまうほど作品に心を掴まれていた一人のファンとして、このような形で関わらせていただけることをとても光栄に思っています。」と喜びのコメントが寄せられた。曲名など楽曲の詳細は後日発表となるので、続報をお楽しみに。

＜CANDY TUNEコメント＞

今回の楽曲は、CANDY TUNEらしいバンドサウンドに、疾走感のあるメロディや早口で歌うパートが印象的で、個人的には問題児クラスのわちゃわちゃした雰囲気と重なる部分があると感じています。

入間くんの世界観と合わさったときに、どんなエンディングになるのか、私自身もとても楽しみです！

（南なつ）

●作品情報

アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ

2026年4月からNHK Eテレにて放送予定

＜STORY＞

人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。

そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される<音楽祭>！

所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。

しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。

果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?

【STAFF】

原作：西 修

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：原 由美子

美術監督：吉田ひとみ

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：千葉洋之

音楽：本間昭光、関向弥生

音響監督：郷田ほづみ

アニメーションプロデューサー：澤田紗彩

アニメーション制作：BNピクチャーズ

エンディングテーマ：CANDY TUNECAST

【CAST】

鈴木入間：村瀬 歩

アスモデウス・アリス：木村良平

ウァラク・クララ：朝井彩加

サブノック・サブロ：佐藤拓也

シャックス・リード：山谷祥生

アンドロ・Ｍ・ジャズ：柿原徹也

クロケル・ケロリ：東山奈央

イクス・エリザベッタ：本渡 楓

カイム・カムイ：梶原岳人

アガレス・ピケロ：吉永拓斗

ガープ・ゴエモン：大河元気

アロケル・シュナイダー：土岐隼一

プルソン・ソイ：伊藤節生

アザゼル・アメリ：早見沙織

ナベリウス・カルエゴ：小野大輔

サリバン：黒田崇矢

オペラ：斎賀みつき

＜CANDY TUNEプロフィール＞

7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」

メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏の7人。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より2023年3月14日にデビュー。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

© 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

