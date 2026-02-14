『名探偵プリキュア！』第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第3話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
2月15日に放送となる第3話のあらすじはこちら。
＜第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」あらすじ＞
キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな。寮を出る手続きを済ませてきたみくるも加わり、ポチタン、ジェット先輩と4人での共同生活が始まった。掃除や片付けが進む中、みくると探偵事務所の2階にやってきたあんなは、そこで一枚の地図を見つける。探偵事務所の周辺地図のようだったが、いくつか印やメモが書き込まれていた。
作業が落ち着き、インテリアや雑貨を買いそろえようと街に出かけるあんなたち。立ち寄ったアンティークショップ「カメリアインテリア」のおしゃれな品ぞろえに感激していると、突然ポチタンが事件の気配を感じ取る。声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する。
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
