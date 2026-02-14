【LADOR】BTSのJimin新ビジュアルを公開。新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」が登場
韓国パーソナルケア専門ブランドのLADOR（ラドール）は2月2日、パフュームヘアオイルシリーズから「エンジェルミュゲ」を、日本公式ECにて発売しました。
■髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカス
今回リリースされた「エンジェルミュゲ」は、これまで展開してきたパフュームヘアオイルシリーズの好評を受けて誕生した新商品です。
感覚的に楽しめる香りはそのままに、髪本来の美しさを引き出す設計をさらに強化し、髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカスしたヘアオイルとして開発されました。
特に、冬の乾燥しやすい季節に起こりがちなパサつきや絡まりを瞬時に整え、オイル特有のべたつきを感じさせない、軽やかでシルキーな仕上がりが特長です。
ブランドのロングセラーである「パフュームヘアオイル」シリーズにおいて、5つ目の香りとして加わった本商品は、ラインナップをさらに充実させ、ブランドへの期待感を一層高めるアイテムとなっています。
新商品の公開にあわせて、ブランドモデルである BTS Jimin さんが登場する新たな動画も公開されました。
動画内でJiminさんは、 「ミュゲの香りがすると、幸せがやってくる。」というメッセージを届けています。
ミュゲを想起させる美しい世界観の中で、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露し、観る者の視線を引き寄せます。
■商品概要
パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）
容量／価格：30ml／2,200円、80ml／3,700円
取扱店舗：公式EC
※その他モールにつきましては、順次発売を予定しております
公式サイト：https://lador.jp/
（フォルサ）