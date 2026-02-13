【シナモロール】誕生日をお祝いする体験型イベントがサンシャイン60で開催！
シナモロールの誕生日をお祝いする体験型イベント『シナモロール そらいろキッズパーティ』が、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて、2026年2月27日（金）〜3月31日（火）の期間限定で開催される。
＞＞＞イベントのイメージや限定メニューをチェック！（写真14点）
本イベントは、3月6日に誕生日を迎えるシナモロールのバースデーパーティとして、「お空のパーティ会場」をテーマに、シナモロールのお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成となっている。
からだを動かす様々なアクティビティエリアでは、シナモロールのお友だちの ”みるく” と一
緒にカーリングをしながらケーキを完成させたり、 ”カプチーノ” と点灯するボタンを早押しすることでお菓子を集めたり、楽しくからだを動かすことでパーティの準備を進めていく。ちいさなお子様とご家族だけでなく、大人のお客様も「みんなでなかよく協力する楽しさ」や「誰かをお祝いするあたたかい気持ち」に触れることができる。
フィナーレエリアには、大きな「レインボーバースデーケーキ」が登場。生クリームをイメージした白いボールがたくさん詰まったボールプールには、中央の星形のライトを押すと光がきらめく楽しい仕掛けがあります。そして、シナモロールにプレゼントを渡して、パーティを締めくくる。
また、てんぼうパーク行きのエレベーターは、シナモロールのおしゃべりが聞こえる特別仕様で、会場に着く前からシナモロールの世界が始まっている。
そして、てんぼうパークCAFEでは1会計につき1300円（税込）以上購入した方を対象に、オリジナルステッカーをランダムで1枚（全4種）プレゼントされる。
さらに、サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けた限定コラボレーション企画『Cinnamoroll Dreamy Bloom』を同時開催。フォトスポット、商品先行発売、カフェで楽しめる限定メニューをはじめ、ノベルティ配付、噴水広場のショー、館内装飾など、シナモロールと触れられる企画が盛りだくさん。
また、アルパ内の対象店舗で商品を1会計3000円（税込）以上購入の方を対象に、先着で
数量限定購入特典として、サンシャインシティコラボ限定デザインのオリジナルステッカーをランダムで1枚（全5種）をプレゼントされる。
池袋でシナモロールをお祝いしよう。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
＞＞＞イベントのイメージや限定メニューをチェック！（写真14点）
本イベントは、3月6日に誕生日を迎えるシナモロールのバースデーパーティとして、「お空のパーティ会場」をテーマに、シナモロールのお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成となっている。
からだを動かす様々なアクティビティエリアでは、シナモロールのお友だちの ”みるく” と一
緒にカーリングをしながらケーキを完成させたり、 ”カプチーノ” と点灯するボタンを早押しすることでお菓子を集めたり、楽しくからだを動かすことでパーティの準備を進めていく。ちいさなお子様とご家族だけでなく、大人のお客様も「みんなでなかよく協力する楽しさ」や「誰かをお祝いするあたたかい気持ち」に触れることができる。
フィナーレエリアには、大きな「レインボーバースデーケーキ」が登場。生クリームをイメージした白いボールがたくさん詰まったボールプールには、中央の星形のライトを押すと光がきらめく楽しい仕掛けがあります。そして、シナモロールにプレゼントを渡して、パーティを締めくくる。
そして、てんぼうパークCAFEでは1会計につき1300円（税込）以上購入した方を対象に、オリジナルステッカーをランダムで1枚（全4種）プレゼントされる。
さらに、サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けた限定コラボレーション企画『Cinnamoroll Dreamy Bloom』を同時開催。フォトスポット、商品先行発売、カフェで楽しめる限定メニューをはじめ、ノベルティ配付、噴水広場のショー、館内装飾など、シナモロールと触れられる企画が盛りだくさん。
また、アルパ内の対象店舗で商品を1会計3000円（税込）以上購入の方を対象に、先着で
数量限定購入特典として、サンシャインシティコラボ限定デザインのオリジナルステッカーをランダムで1枚（全5種）をプレゼントされる。
池袋でシナモロールをお祝いしよう。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ