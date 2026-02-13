2月10日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。同じくYouTuberのラファエルとのコラボ動画をアップしたが、その中で明かした内容が物議を醸している。

同日、『入手困難で激レアなボンボンドロップシール見つけるまで帰れません！したら奇跡が起きましたwww』と題した動画を投稿。今話題のボンボンドロップシールを見つけて欲しいというファンからの要望があったことを受け、街に探しに出るという企画を公開した。しかし、1店舗目から次々と発見するという奇跡が起き、その後一度ヒカルの車に戻ることに。そんな車内で発したヒカルの発言に注目が集まった。

「その車内には、ディズニーのお土産が置いてあり、早々にラファエルさんがヒカルさんに女性の影を疑い始めました。それに対してヒカルさんも“一番仲良くしている”という女性がいることを認めたのです。その発言にラファエルさんも『もう女できたん？早いな』と驚愕。お相手は一般人で、20代。家の近くのカフェで出会ったという経緯まで公表していました」（芸能プロ関係者）

住んでいる家がかなり近いことや、お相手が過去にミスコンでグランプリを取っているなど、詳細を語っていたヒカル。その内容に視聴者も反応し、Xには驚愕する声が並んでいた。

《進撃のノアと離婚したばかりなのにびっくり》

《いい大人の男がまだ遊んでんの》

《女ネタもういいて》

ここ最近は、結婚、離婚で騒がせてきたヒカル。驚きとともに聞こえたのは、離婚早々の新たな恋人発言に冷めた声だった。

「ヒカルさんは2025年5月、実業家でインフルエンサーの進撃のノアさんと結婚を発表。交際0日婚ということで世間を驚かせました。しかし9月には、オープンマリッジ宣言をしたことで大炎上。その後12月に離婚を発表し、結婚期間7ヶ月というスピード離婚となったのです」（前出・芸能プロ関係者）

そんな離婚からわずか2カ月。新たな女性との親密な関係を公言するスピード感が、世間の呆れた声を生んだ理由だろう。さらに前出の芸能プロ関係者によると、その声が生まれた理由はそれだけではないと続ける。

「ヒカルさんはYouTube公開後、自身のInstagramを更新。そこで“今は彼女はいない”と発言していたことがX上で拡散されたのです。“破局”を匂わせ、親密な期間がかなり短かったことが想像できます。そんな早い展開に、女遊びの激しいイメージがより強まってしまったのでしょう。ここ1年落ち着かない女性関係に、世間も飽き飽きしているようです」

展開が早い“ヒカル劇場”。観客はどれぐらいいるのだろうか――。