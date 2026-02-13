ぼる塾・田辺さんが「最高すぎる」と太鼓判。2026年バレンタインのおすすめチョコは？

バレンタインデー直前。女性お笑いグループ「ぼる塾」のメンバーで、"グルメ通"としても知られる田辺智加さん「最高すぎる」とXでおすすめしたチョコレートが注目を集めています。

「缶もおしゃれで可愛い」

2026年2月12日、ぼる塾の田辺さんが自身のXアカウント（＠chi0314ka）でこんな投稿をしました。

「チョコレートオススメ聞かれたのでこちらを勧めたい！！！

モロゾフから出てるTEA BARが最高すぎるからもしチョコレート迷ってるならおすすめだよ！！！20個入りで1782円とか！7個で648円！缶もおしゃれで可愛いしモロゾフのチョコレート大好き！！！！

自分用ではリンゴにチョココーティングの買う」

田辺さんの投稿は、13日13時時点で200万回以上表示されていて、約1.9万いいね、約6600のブックマークがあります。

また、「激しく同意」「TEA BAR大好きです」「私も毎年買ってます！」「田辺さんのオススメ、絶対間違いない」といったリプライが寄せられています。

日本の洋菓子メーカーのモロゾフが展開する「TEA BAR（ティーバー）」は、4種類の茶葉とチョコレートのマリアージュにこだわったチョコレートブランドです。

1000円以下の商品も複数あり、たとえばおしゃれな丸缶入りの「タイニーカン」シリーズは各692円。「フローラルガーデン」（8個入）、「フルーティータイム」（12個入）、「オリエンタルノート」（8個入）の3種類があります。

2月13日現在、モロゾフの公式オンラインストアには在庫がありません。欲しい人は店舗で探すのがよさそうです。

※画像はモロゾフの公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）