ぼる塾・田辺さんが「最高すぎる」と太鼓判。2026年バレンタインのおすすめチョコは？
バレンタインデー直前。女性お笑いグループ「ぼる塾」のメンバーで、"グルメ通"としても知られる田辺智加さん「最高すぎる」とXでおすすめしたチョコレートが注目を集めています。
「缶もおしゃれで可愛い」
2026年2月12日、ぼる塾の田辺さんが自身のXアカウント（＠chi0314ka）でこんな投稿をしました。
「チョコレートオススメ聞かれたのでこちらを勧めたい！！！
モロゾフから出てるTEA BARが最高すぎるからもしチョコレート迷ってるならおすすめだよ！！！20個入りで1782円とか！7個で648円！缶もおしゃれで可愛いしモロゾフのチョコレート大好き！！！！
自分用ではリンゴにチョココーティングの買う」
田辺さんの投稿は、13日13時時点で200万回以上表示されていて、約1.9万いいね、約6600のブックマークがあります。
また、「激しく同意」「TEA BAR大好きです」「私も毎年買ってます！」「田辺さんのオススメ、絶対間違いない」といったリプライが寄せられています。
日本の洋菓子メーカーのモロゾフが展開する「TEA BAR（ティーバー）」は、4種類の茶葉とチョコレートのマリアージュにこだわったチョコレートブランドです。
1000円以下の商品も複数あり、たとえばおしゃれな丸缶入りの「タイニーカン」シリーズは各692円。「フローラルガーデン」（8個入）、「フルーティータイム」（12個入）、「オリエンタルノート」（8個入）の3種類があります。
2月13日現在、モロゾフの公式オンラインストアには在庫がありません。欲しい人は店舗で探すのがよさそうです。
※画像はモロゾフの公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）