13試合でわずか１勝。ブライトンの厳しい現実に三笘薫は何を思うか。試合後に心が救われる場面も【現地発】
「順位的にも、そうですね、一番難しいと思います」
２月11日に行なわれたプレミアリーグ第26節、アストン・ビラ対ブライトン戦。試合後の囲み取材で、三笘薫はこうつぶやいた。ブライトンは試合終了間際の失点により０−１で敗れ、リーグ13試合でわずか１勝という厳しい状況に陥っている。
当然、試合後はチーム全体が重苦しい雰囲気に包まれた。そのなかでも三笘は取材エリアに姿を現わし、記者の質問に答えた。こちらから「三笘選手がブライトンに加入してから、今が一番難しい時期かと思います」と問いかけると、その答えが冒頭のコメントだった。三笘はさらにこう続けた。
「サポーターの気持ちも分かりますし、自分たちの中でうまくいってないのも分かっています。ここは耐えないといけない」
前節のクリスタル・パレス戦（０−１）はホームで敗れると、サポーターからブーイングが起きた。英国南部の海沿いに位置するブライトン。穏やかな気候の影響もあるのか、他の都市に比べると、この街の人々はどこかゆったりしている。ブライトン・アンド・ホーブ・アルビオンに向けられる眼差しも同様で、下部リーグから共に戦ってきた仲間を見守るような温かさがある。
しかし、そのサポーターがブーイングを浴びせた。直近13試合は１勝６分け６敗。しかも宿敵パレスとのダービーマッチに敗れ、その内容も非常に不甲斐なかった。サポーターのフラストレーションは、この試合で頂点に達したのだろう。それゆえ「サポーターの気持ちも分かる」し、「自分たちの中でうまくいってないのも分かる」のである。
また三笘のキャリアに目を向けても、日本代表がブライトンに加入した22年夏以降、直近13試合での１勝６分け６敗という成績は最も悪い。26節終了時での「14位」という順位も過去最低だ。
今回のビラ戦に際し、ファビアン・ヒュルツェラー監督は策を講じた。パレス戦では４−２−３−１を基本形としながら、守備時には５−２−３に可変する複雑なシステムを用いた。しかし選手たちの動きは固く、とりわけ攻撃面で大きな停滞を生んだ。
その反省もあったのだろう。ビラ戦で採用した４−３−３には、複雑なタスクや決め事はほとんどなかった。戦い方をシンプルにし、選手たちの持ち味を引き出す。そんなメッセージが込められているようだった。
だが、前半のブライトンは苦しんだ。ボールを保持する時間はあっても決定機を作れない。対するビラはコンパクトな守備から効率的にカウンターを繰り出し、チャンスを作った。前半のシュート数はビラの10本に対し、ブライトンは２本。劣勢にまわったブライトンの中で、三笘も大きな見せ場を作れなかった。
それでも後半に入ると、ブライトンは持ち直す。試合がオープンな展開になり、三笘もチャンスに絡んだ。
サムライ戦士が、味方のスルーパスからカットインしてシュートを放てば（48分）、鋭い切り返しからクロスボールを入れた（54分）。63分にもカットインから右足でクロスを供給するなど、チャンスを生み出した。
何かのきっかけでゴールが生まれてもおかしくない状況が続いたが、最後の最後で失点してしまうのが、今のブライトンである。86分、敵のCKから相手のDFがヘディングシュート。ブロックに入ったジャック・ヒンシェルウッドに当たってコースが変わり、ボールはゴールに吸い込まれた。終盤の一瞬の綻びで、勝点を奪われた。
三笘は、敗戦を次のように振り返った。
「同じように最後のところで（失点した）。細かいところですけど、それまでも80分、良くても、最後これで負けるんで。サッカーはそういうものですけど（※ここでスーと息を吐き出す）。チャンスもありましたけど。結果を受け止めないといけないです」
