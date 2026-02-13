「普通〇〇でしょ？」は支配のサインだった。人を見下す人が無意識に使う言葉の正体
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【真に受けるだけ損】人を見下す人がよく使う言葉7選／あなたを対等と見ていないサインとは？」と題した動画を公開。人を見下す人が使いがちな言葉の裏に隠された心理を解説した。
Ryota氏は冒頭、「人を見下すようなタイプって、普段から同じような発言をしやすい」と指摘。そうした言葉は、相手を見下す人を見分ける判断基準にもなると語る。
氏が最初に挙げたのは、「それ、役に立つの？」という言葉だ。これは、相手が興味を持ってやろうとしていることに対し、「自分だったらそんなことはしない」「私はそれを無駄だと思っている」と暗に伝え、自分の方が賢いとアピールする意図が隠されているという。人生には、他人には無駄に見えても本人にとっては価値のある「自己満足」が重要であるにもかかわらず、その視点が欠けていると説明した。
次に、「まだ、そんなこと言ってるの？」という発言にも注意を促す。これは相手の考えや行動を時代遅れなものと見なし、無価値化することで優位に立とうとする心理の表れだ。Ryota氏はこれを、相手の考えを否定して無価値化する「ガスライティングの一種」だと指摘した。
また、「そのぐらい我慢しろ」という言葉は、ストレスや苦労に関するマウントであると解説。この発言の裏には、「自分は我慢できるのに、なぜあなたは我慢できないのか」という比較の心理がある。自分が過去に耐えてきた苦労を正当化するため、他人にも同じ我慢を強いることで安心感を得ようとしているのだという。
さらに、「普通〇〇でしょ？」という言葉も、人を見下す人が使いがちな発言だとした。これは、自分の価値観を「普通」という言葉で相手に押し付け、相手が「普通ではない」と不安にさせることでコントロールしようとする心理操作の一種である。
Ryota氏は最後に、こうした言葉を使う人の根本には「自分に自信がない」という心理があると結論付けた。彼らは、他人を見下すことでしか自分の価値を保てず、常に他者との比較の中で優位に立とうとする。動画は、身近にいるかもしれない「見下す人」の発言に振り回されず、その背景にある心理を理解するための視点を提供している。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。