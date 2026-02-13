この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【正直しんどい】日本中で心の病んだ人が増えた理由とは？国単位での「無理」と時代的背景を解説

女性同士の人間関係で注意して欲しいことベスト7／意地悪されるリスク回避のため心がけましょう

チャンネル情報

【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。