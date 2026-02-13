規則破りに開き直り!?　メダル獲得候補のオランダ選手を妨害した中国選手を母国メディアが擁護「これが競技スポーツの真の姿」【冬季五輪】

自身の失格に茫然自失となる中国の廉(C)Getty Images

スピードスケートで起きたまさかのアクシデントは、波紋を広げ続けている。

物議を醸しているのは、現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000mでの一幕。11組目に登場した金メダル獲得の最有力候補とされたユップ・ベンネマルス（オランダ）が、並走した廉子文（中国）との接触によってタイムロス。まさかの5位となり、表彰台にすら立てずに涙を呑んだ。

【関連記事】「彼が僕の靴を踏んだ！」オランダ王者を妨害した中国選手がまさかの反論 波紋を呼んだ規則破りに「やってない」と訴え【冬季五輪】

世界王者でもあるベンネマルスが怒りをぶちまけた騒動にあって、批判が殺到したのは、ラスト1周となった際に見せた廉の走行だった。

規則ではクロッシングゾーンに入った際にインレーンからアウトレーンに変わる選手は、走路を譲らなければならない。しかし、該当していた廉はなぜかコースを譲らずに、入れ替わろうとしたベンネマルスと接触。足を引っかけてしまったのである。

結局、廉はレーンの移動が早すぎたとみなされ、失格。ベンネマルスが許された再レースへの参加資格も得られなかった。

スピードスケーターたちからすれば、初歩的なミスだった。ゆえにベンネマルスもレース後に母国の公共放送『NOS』で「僕に優先権があった。だから、彼は自分のコースをただただ真っすぐ走れば良かったんだよ」と主張。「泣きたいのに涙すらも出ないよ。信じられない気持ちだ」と漏らすしかなかった。