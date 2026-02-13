規則破りに開き直り!? メダル獲得候補のオランダ選手を妨害した中国選手を母国メディアが擁護「これが競技スポーツの真の姿」【冬季五輪】
自身の失格に茫然自失となる中国の廉(C)Getty Images
スピードスケートで起きたまさかのアクシデントは、波紋を広げ続けている。
物議を醸しているのは、現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000mでの一幕。11組目に登場した金メダル獲得の最有力候補とされたユップ・ベンネマルス（オランダ）が、並走した廉子文（中国）との接触によってタイムロス。まさかの5位となり、表彰台にすら立てずに涙を呑んだ。
世界王者でもあるベンネマルスが怒りをぶちまけた騒動にあって、批判が殺到したのは、ラスト1周となった際に見せた廉の走行だった。
規則ではクロッシングゾーンに入った際にインレーンからアウトレーンに変わる選手は、走路を譲らなければならない。しかし、該当していた廉はなぜかコースを譲らずに、入れ替わろうとしたベンネマルスと接触。足を引っかけてしまったのである。
結局、廉はレーンの移動が早すぎたとみなされ、失格。ベンネマルスが許された再レースへの参加資格も得られなかった。
スピードスケーターたちからすれば、初歩的なミスだった。ゆえにベンネマルスもレース後に母国の公共放送『NOS』で「僕に優先権があった。だから、彼は自分のコースをただただ真っすぐ走れば良かったんだよ」と主張。「泣きたいのに涙すらも出ないよ。信じられない気持ちだ」と漏らすしかなかった。
一方で「故意ではない」という見方を強めるのは、中国側だ。Webメディア『揚子江晩報』は「なぜ自分だけにペナルティが与えられたのか。審判の判断は理解が出来ない」「いかなる反則行為も意図してやっていない」「氷の上で僕が怒りをぶつける必要はない」と異論を唱えた廉本人のコメントを伝えた上で、「彼はわざと相手に道を譲らなかったわけではない」と主張。怒れるベンネマルスや世間の反応に反発した。
「どんな選手も故意に相手を妨害することはない。もしも、彼がベンネマルスの存在に気づいていたら走路を譲っていた。そもそも全ての選手がそんな悪意を持っているとは思わない。ベンネマルスの視点では、今回の接触は『夢が引き裂かれた瞬間』だった。アウトレーンを走る選手だった彼は、ルールで認められた優先的な変更権を持っていた。しかし、スピードスケートという競技では、わずかなミスや不意の接触が最終結果を左右するのだ」
さらに同メディアは、開き直るかのように、こうも論じている。
「今回の件は論争を呼んだ衝突であると同時に、競技スポーツの真の姿でもある。そもそもスポーツの魅力は絶対的な完璧さではなく、偶然にこそある。審判の責務はルールの最低ラインを守ることだが、彼らでさえも選手の傷ついた感情をすべて癒すことはできない。これは単純な正誤の判断ではなく、競技スポーツが示す最も残酷でありながら、真実の姿なのだ」
この論調をベンネマルスはもちろん、怒り心頭のオランダ側はどう捉えるだろうか。
