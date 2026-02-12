PS5、新たなシステムソフトウェアアップデートを2月12日より配信開始動作の安定性改善
【PS5：システムソフトウェア バージョン26.01-12.70.00】 2月12日 配信開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月12日、プレイステーション 5の新たなシステムソフトウェア「バージョン26.01-12.70.00」の配信を開始した。
前回の「バージョン26.01-12.60.00（1月28日配信）」から約2週間と短い間隔で配信された今回のアップデート。「バージョン26.01-12.70.00」ではシステムソフトウェアの動作の安定性が改善されている。
アップデートはユーザーに向けて順次配信され、自動でインストールされるほか、急ぎの場合は手動でのアップデートも可能となっている。
本日よりPS5®システムソフトウェア バージョン26.01-12.70.00のアップデートを開始しています✨- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) February 12, 2026
アップデートファイルは順次、皆様のお手元に届きます。
お急ぎの方は手動でアップデートをお願いいたします。
💡PS5®のシステムソフトウェアアップデートhttps://t.co/iBqvDzwQgc pic.twitter.com/CSerQhIFCK
