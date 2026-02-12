【PS5：システムソフトウェア バージョン26.01-12.70.00】 2月12日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月12日、プレイステーション 5の新たなシステムソフトウェア「バージョン26.01-12.70.00」の配信を開始した。

前回の「バージョン26.01-12.60.00（1月28日配信）」から約2週間と短い間隔で配信された今回のアップデート。「バージョン26.01-12.70.00」ではシステムソフトウェアの動作の安定性が改善されている。

アップデートはユーザーに向けて順次配信され、自動でインストールされるほか、急ぎの場合は手動でのアップデートも可能となっている。

