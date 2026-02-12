この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

しまむら590円「神ベルト」に衝撃！ユニクロから一生モノまで愛用するマニアが「価格を二度見した」と絶賛

アラフィフ向けファッションを発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら購入品】590円でいいの？一生モノからユニクロ・SHEINまでアラフィフのおしゃれを格上げする「神ベルト」大公開」と題した動画を公開。投稿者のゆかりん氏は、大人のコーディネートにおいて「小物を大事にするスタイリング」が重要だと提唱し、しまむらで見つけた590円のベルトを「価格を二度見した」と絶賛している。



動画では、ゆかりん氏が「イケてるベルトに今まで一本も出会ったことがない」というしまむらで発見した「20スケアバックルピンBT」を紹介。価格は税込649円（税抜590円）ながら、上品なベージュの色味と、自身が好みだというスクエア型のシルバーバックルが特徴だ。特筆すべきはディテールの作り込みで、プチプラ商品にありがちな塗りの粗さがなく、「コバ（裁断面）の部分がきれいに塗られている」と品質の高さを評価した。



ゆかりん氏は他にも、ユニクロの「クリーンベルト」や、セールで手に入れたという「J&M DAVIDSON」のメッシュベルトなど、愛用するコレクションを比較紹介。ベルト選びの哲学として「クセの強いデザインはプチプラで試す」「ハイブランドはセールやアウトレットで狙う」という独自のルールを明かした。その上で、ベーシックかつ本革を求めるならユニクロが最適解であり、今回のしまむら品はそれらに匹敵する掘り出し物であると位置付けた。



最後にゆかりん氏は、ベルトを単なる機能用品ではなく、ウエストマークやコートのブラウジングなど「アクセサリーの一つ」として活用することを推奨。価格にとらわれず、自身が気に入った「最高のもの」を身につける楽しさを視聴者に伝えた。