意外と知らない「名鉄百貨店」敗北の真実…名古屋駅前で一体何が起きたのか？
YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が「【駅前一等地で敗北】名鉄百貨店はなぜ静かに終わったのか」と題した動画を公開した。動画では、名古屋駅前の象徴であった名鉄百貨店が衰退した要因を分析し、その背景にある名古屋鉄道（名鉄）の企業課題と、名古屋という都市特有の構造について解説している。
動画の投稿者はまず、名鉄百貨店本店が2026年2月末で閉店するという事実に触れ、かつては「名駅の顔」であった同店が、なぜJR名古屋高島屋に敗北したのかを紐解いていく。1999年当時、名鉄百貨店は駅前地区で圧倒的なシェアを誇っていたが、2000年の高島屋開業以降、形勢は逆転した。動画ではその敗因として「投資のタイミングとスピード」「百貨店ビジネスの変化への対応遅れ」「駅前全体の“編集権”を握れなかったこと」の3点を挙げる。JR東海が駅ビルやオフィス、ホテルを一体的に開発し「駅＝JRの街」というブランドを作り上げたのに対し、名鉄は既存の資産を活かしきれず、競争に押し切られたと分析した。
さらに解説は、名鉄という企業全体の課題にも及ぶ。同社は名古屋駅前の一等地に多くの不動産を所有しているが、そのビジネスモデルは家賃収入を中心とした「インカム型」であり、東急などのように街を開発して価値を高める「キャピタル型」への転換が遅れていると指摘。その結果、市場からの成長期待を示す指標であるPBR（株価純資産倍率）が1倍を割るなど、企業価値が伸び悩んでいる現状をデータを用いて示した。
動画の終盤では、こうした名鉄の現状維持体質の背景に「名古屋という都市の構造」があると考察を展開する。名古屋は車社会であり、駅前に行かなくても郊外で生活が完結する「大きな田舎」であると定義。この豊かで安定した構造こそが、駅前再開発への危機感を薄れさせ、変革を遅らせたのではないかと論じた。投稿者は、名鉄百貨店の閉店と再開発計画の白紙化を機に、「名古屋と中京圏がもう一度自分たちの未来を選び直すタイミングに来ている」と締めくくっている。
