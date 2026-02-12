この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、外観から想像できない、光と自然を取り込む“ミュートな戸建て”を内見！

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【パンドラ物件】無口すぎるミュートな戸建てを内見！」と題した動画を公開。外観は極めて閉鎖的でありながら、内部には光と自然を取り込む開放的な空間が広がる「ミュートな戸建て」を紹介している。



動画で紹介されたのは、一見すると窓がほとんどない箱のような外観の物件。ゆっくり不動産さんは、道路側の壁について「まったく中の様子が分からないのはもちろん、まるで口を閉ざしているかのよう」と、その徹底して「語らない」姿勢に言及する。この閉鎖的な印象は、物件のコンセプトである「ミュート」を体現しているかのようだ。



しかし、家の裏手へ回るとその印象は一変する。壁が大胆にくり抜かれ、開放的な中庭が出現。ゆっくり不動産さんも「ななななんじゃこりゃあ。壁がくり抜かれてる」と驚きを隠せない。この中庭は天井のない吹き抜けになっており、プライバシーを守りながらも空や周囲の緑を借景として取り込むことに成功している。「閉じているのに息ができるこの距離感」こそが、この家の核であると分析した。



その思想はLDKにも反映されている。室内は中庭に面した大きな窓から光が差し込み、天井を走る木製の梁や、厚さ30mmという杉の無垢材フローリングが温かみを添える。ゆっくり不動産さんは、この空間を「広さというよりも整い方」が印象的だと評価。家具を低めに配置することで視線が中庭へと自然に抜け、空間以上の広がりを感じさせる設計になっている。



動画では、内外壁に使用されているオーストラリア生まれの塗料「ポーターズペイント」にも触れられている。これは「光とともに完成する塗装」をコンセプトとしており、時間帯や光の入り方で表情を変えるという。外に対しては静かに佇み、内に向かっては光や自然とともに表情豊かに変化する。この家の「外にどう見せるか」ではなく「内側でどう過ごすか」を徹底した設計思想が、静かな贅沢を生み出していると言えるだろう。