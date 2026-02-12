「かなりイタズラっぽい表情で」…監督のリクエストにノリノリ

ドジャースの大谷翔平投手が、コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日やけ止め新CM「雪肌精のタフ膜UV」篇に出演する。13日から全国で放送開始。サングラス姿で豪快に水を撒く、ひと足早い“夏”の装いを披露している。

新CMでは、白のTシャツに水色の半袖シャツ、紺色の短パンというラフなスタイルで登場。日差しが降り注ぐ庭で、サングラスをかけた大谷がホースを構え、楽しそうに水を撒くシーンが描かれている。

撮影現場では、監督から「かなりイタズラっぽい表情で」とリクエストされる一幕も。大谷は茶目っ気たっぷりの表情で応え、水しぶきを浴びてびしょ濡れになりながらも、終始ノリノリで撮影を楽しんだという。モニターでプレイバックを確認すると、自身の“演技”に満足げな笑みを浮かべていた。

撮影後のインタビューでは、商品名にかけて「経験を積むことで、よりタフになったと感じること」について問われた。「年齢を重ねるにつれて色んなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました」と回顧。「その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので、良いことも悪いことも、何事も、経験を積むことでよりタフになれるのかなと思ってます」と語った。

爽やかながらも茶目っ気たっぷりのCMに、ファンも即座に反応。SNS上には「ksgk（クソガキ）谷炸裂wwww」「な、なんだこれは」「きたーーーーー」と歓喜の声が殺到した。また、サングラス姿のレアな表情に「かっこ良すぎる」「朝から痺れました」と悶絶するファンも続出している。（Full-Count編集部）