この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング侍のりゅう先生が、自身のYouTubeチャンネルで「これをやらない企業は消えていきます。2026年に勝つ企業が実践する｢売れる顧客選別｣の全貌を公開。」と題した動画を公開。リストマーケティングにおいて、顧客の質を劇的に向上させる「条件付き無料オファー」という手法について解説した。



りゅう先生は、まずダイレクトレスポンスマーケティングの基本として、メールアドレスやLINEなどの見込み客リストを集め、教育を通じて商品を販売する流れを説明。しかし、多くの企業が実践する無料でのリスト獲得は、購入意欲の低い層まで集めてしまうため、成約率やLTV（顧客生涯価値）が上がらず、「名簿の墓場」になってしまう危険性があると指摘する。



この問題に対し、りゅう先生は「今は量より質の時代」だと述べ、単にリストを獲得するだけでは勝てないと断言。解決策として、無料オファーに「条件」を付けることで、ユーザーを選別（スクリーニング）する方法を提唱した。例えば、無料特典を受け取る条件として簡単なアンケートへの回答や、課題の提出などを求めることで、その手間を乗り越えてくれる「やる気のある人」だけを絞り込むことができるという。



この「一手間」をかけることには、心理的な効果もあると氏は語る。人は手間をかけたものに愛着が湧き、価値を感じやすくなる「IKEA効果」と同様に、条件をクリアしたユーザーは提供されるコンテンツに対してオーナーシップを感じ、その後の購入へとつながりやすくなるという。その結果、企業は自社の価値観に近い優良顧客だけを集めることができ、その後の集客が楽になり、マーケティング費用も安く済むと説明した。



顧客獲得の入り口で意図的にハードルを設けるこの手法は、質の高い顧客との長期的な関係を築くための第一歩となるだろう。自社のマーケティング戦略を見直すきっかけとして、試してみてはいかがだろうか。