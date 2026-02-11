グラビアアイドルでモデルの大瀧沙羅さんが、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）の中面に登場しました。大瀧さんはＸで撮影画像を公開。「PARADE 2026冬号に掲載させて頂いてます！ 今回の衣装はなんと5パターン！ 盛りだくさんだよ〜 いろんな自分を見てもらえていたら嬉しいです」とコメントしています



【写真】童顔に高身長 衝撃のベビーフェイスグラドル大瀧沙羅さんが美ボディに磨き

キュートな童顔フェイスに、高身長の抜群スタイルという唯一無二のギャップを武器の大瀧さん。「衝撃のベビーフェイス」の肩書を背に18歳でグラビアデビューを飾った彼女が目指すのはモグラ女子の天下とり。長い手足を活かした大胆なポーズや磨きがかかったオトナっぽい表情などを披露しています。



グラビアムックPARADEは「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生。第3号でも人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しています。



表紙はドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さん。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露している。



中面を盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおりさん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさん、20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが裏表紙を飾っています。



【大瀧沙羅さんプロフィール】

おおたきさら 2004年12月6日生まれ 東京都出身 T168・B84W59H89 小学3年生からダンスを始め、留学も経験している。2023年に「衝撃のベビーフェイス」というキャッチコピーでグラビアデビュー。童顔に似合わぬ肢体でグラビアファンの注目を集める。最新情報は公式X（@sara1206_tw）、公式Instagram（@sara_1206insta）