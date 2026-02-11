2月9日、マツコ・デラックスが情報番組『5時に夢中!』（TOKYO MX）に電話出演し、入院中であることを明かした。多くのレギュラー番組を抱えているだけに、仕事への影響が懸念されている。

「マツコさんは首の脊髄が圧迫され、手足にしびれを感じて病院に行ったところ、医師から手術を推奨され、急きょ、手術をおこなったことを明かしたのです。復帰時期に関しては『はっきり分からない。まだ手術して3日くらいしか経っていないから。術後の経過を見てもらって決まる』と、未定であると説明していました」（スポーツ紙記者）

マツコの“緊急入院”告白を受け、本誌「Smart FLASH」がマツコの所属事務所にレギュラー番組を欠席する予定はあるか、番組には現在の状況を伝えているかを問い合わせたところ、10日、事務所から以下の回答が寄せられた。

「レギュラー番組を務めさせて頂いております局・番組さんとは、この件でのお話をさせて頂いております。各番組のスタッフ皆様一同に、本人の身体を一番大事に考えて下さっており、回復するまではお休みをさせて頂く形でご理解を頂いております。

復帰日につきましては、本人の言葉にもありました通り、手術後まだ間もないことから、医師による経過観察を続けつつ、番組さんとも相談を重ねていきます。仕事復帰の日まで、どうか温かく見守って頂けますと幸いです」

『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）や『マツコの知らない世界』（TBS系）など、多くのレギュラー番組を抱えているマツコ。すでに、番組と協議し、休養を優先するようだ。

9日の『月曜から夜ふかし』は通常どおり放送されたが、Xでは

《えっ、約1カ月も月曜から夜ふかしやらんのか》

《月曜から夜ふかし次回は3/2ってマジですか???》

と、困惑する声が聞かれていた。

「この日は、全国に大寒波が襲来したことから、青森や山形など雪国での街頭インタビューを中心とする内容でした。しかし番組の最後に『次回は3月2日』と告知されたのです。約1カ月、放送がないことになりますが、MCのマツコさんとSUPER EIGHTの村上信五さんから詳しい説明はありませんでした。入院がいかに急なことだったのかに、動揺する視聴者もいたのです」（芸能記者）

2012年にスタートした同番組は、放送14年めを迎え、根強い人気を誇る。しかし、最近は苦難が続いている。

「2025年3月、街頭インタビューの映像で不適切な編集があったとして、放送倫理・番組向上機構（BPO）により放送倫理違反があったとする意見書が公開されました。この騒動を受け、4月から5月までの約1カ月、マツコさんと村上さんによるスタジオトークがなくなり、過去の映像を流し、VTR中にもMC2人のワイプ映像も登場しないという異様な状況が続いたのです。その後は通常運転に戻りましたが、今回、1カ月近く放送がないのもまた異例といえるでしょう」（同前）

マツコにとっては、まずは休養を優先し、再び“毒舌”で番組を盛り上げてくれることを期待したい。