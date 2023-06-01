愛知県あま市長選は19日投開票の結果、元市議八島堅志氏（39）＝無新＝が、自民、維新推薦の村上浩司氏（63）＝無現＝を破り初当選した。八島氏は2022年の市長選で村上氏に5701票差で敗れたが、今回、雪辱を果たした。10年から4選していた村上氏は自民党の片山さつき財務相が応援に駆け付けたが、及ばなかった。