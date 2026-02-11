ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が、28番滑走で登場。4回転ジャンプやバックフリップで観客を魅了した。108.16点のハイスコアで堂々の首位発進を決めた。

団体フリーから中1日の強行軍も、マリニンには関係なかった。圧巻の演技で、五輪2冠へ好発進だ。

大技4回転アクセルは回避。それでも冒頭の4回転フリップを見事に決めると、後半に4回転ルッツも鮮やかに成功。ステップでも魅了し、バックフリップも見せるなど大歓声を浴びた。フィニッシュを決めるとガッツポーズ。得点は108.16をマークした。

日本の中継インタビューにも応じ、日本語で「ツカレタ。メッチャ、ツカレタ」とコメントした。「全ての瞬間が誇り。五輪という舞台で活躍できることに感激している」と話し、日本ファンへ「みなさんの応援に感謝。僕だけの演技だけじゃなく、いろんな皆さんの演技を楽しんでもらえれば」と呼びかけた。

金メダルを獲得した団体戦では7日（日本時間8日）のSP、8日（同9日）のフリーを演技し、ともに4回転アクセルは回避。フリーで挑戦するかに注目が集まる。

2位は103.07点の鍵山優真（日本）。3位は102.55点のアダム・シャオイムファ（フランス）となった。



（THE ANSWER編集部）