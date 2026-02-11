「銀歯を保険で白くしたい」は要注意？ 歯医者が語る“安さの裏側”にある意外な落とし穴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「銀歯から保険の白い歯にする際に注意すべき事」と題した動画を公開。保険適用で銀歯を白い歯に置き換える治療のデメリットについて詳しく解説した。
近年、保険適用で銀歯を白い歯（CAD/CAM冠など）に交換できるようになり、見た目を気にする人にとって身近な選択肢となりつつある。しかし、木村氏はこの治療法について、「注意したほうがいいんじゃないか」と警鐘を鳴らす。
まず、木村氏が挙げたのは強度の問題だ。保険適用の白い歯は主にプラスチック系の素材（レジン）でできているため、「銀歯よりは強度が劣る」と指摘。特にインレー（詰め物）やクラウン（被せ物）が割れてしまうケースは「まあまああります」と語った。
次に、材質の特性による劣化のリスクにも言及。プラスチックは水を吸う性質があるため、時間が経つと変色したり、表面がザラザラになったりするという。これによりプラーク（歯垢）が付着しやすくなり、「うっすらバイオフィルムが常に付着してる状態になりやすい」と説明。結果として、虫歯や歯周病、口臭のリスクが高まる可能性があるとした。
さらに、治療には制約や将来的なコスト増のリスクも伴う。CAD/CAM冠は連結した歯やブリッジには適用できず、単独の歯のみが対象となる。また、審美目的での治療は保険適用外だ。木村氏は、保険診療には保証制度がない点も強調。もし破損した場合、ルール上2年以内の再治療は自費となり、「費用が逆に高額になっちゃうリスクをはらんだ治療」であると注意を促した。
木村氏は、保険適用の白い歯は安価で見た目が良いというメリットがある一方、長期的な視点で見ると多くのデメリットを抱えているとまとめた。治療を選択する際はこれらのリスクを十分に理解し、歯科医師と相談することの重要性を説いている。
YouTubeの動画内容
