AKB48のヒット曲『恋するフォーチュンクッキー』の振りつけを担当し、タレントとしても多くのテレビ番組などに出演するパパイヤ鈴木が、2月8日にXを更新。《昨日は結婚記念日でした 25周年、銀婚式ですね 早いものです お買い物してご飯食べて、これが幸せなんだと思います いつまでも続きますように。。》と投稿すると、多くの祝福メッセージが寄せられた。

「投稿には、25年前の結婚式の写真も添えられています。マックスの体重が110kgだったころのパパイヤさんだと思われ、顔もパンパンです（笑）。そして、パパイヤさんの横には、ウエディングドレス姿の奥様が。当時から『美女と野獣』と話題になりました」（芸能担当記者）

「太っちょなのに身軽に踊る」という意外性がウケていたパパイヤだが、さすがに「悪玉コレステロール値が1400、尿酸値もトップレベル。足首、膝、腰はいつも痛い」とかつて本人が語っていたこともあり、心配が募る。

そこで、体重や摂取カロリーなどの目標を決めない“ダラダラダイエット”を敢行し、劇的にやせることに成功した。

「その独特なダイエット方法を紹介した本を、2010年に上梓しました。出版会見で『リバウンドしたらどうしますか?』と聞かれたパパイヤさんは、本のタイトル『デブでした。』をイジり『やっぱりデブでした。』という本を出しますと、笑いを取っていました」（同前）

ホンジャマカの石塚英彦と『元祖!でぶや』（テレビ東京系）に出演し、「まいう〜」が流行語となったころより30kg以上減量したことから、しばらくテレビから遠ざかるった際には「死亡説」まで飛びかったというパパイヤ。その後は、ややリバウンドしたこともあったようだが、いまも“激やせ”ぶりをキープしている。『やっぱりデブでした。』の出版は、しばらくなさそうだ。