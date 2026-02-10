早くもキャンプ地入りし、2026年シーズンを始動したドジャース・大谷翔平（31）。昨年4月に妻・真美子さん（29）との間に第一子となる娘が誕生したが、今年も家族に関する話題が反響を呼んでいる。

大谷は2月6日（現地時間）、米テレビ番組『Access Hollywood（アクセス・ハリウッド）』に出演。愛犬・デコピンを題材にした絵本『Decoy Saves Opening Day（邦題・デコピンのとくべつないちにち）』出版に関するインタビューのなかで、家族との生活について言及した。スポーツ紙記者が語る。

「絵本出版について聞かれた大谷は、『デコ関連の仕事っていうのはあんまり受けて……もう全部断ってたので』と明かしたのです。

理由として、『本当にただただ家族の一員としていてほしいですし、それに対して何かを僕が受け取るっていうのもなんか気持ち悪いものがあった』と説明。愛犬を自分のビジネスに利用することに抵抗があったということでしょう」

その言葉通り、大谷は自身のInstagramにデコピンの写真をアップすることはあれど、ビジネスに利用することはなかった。それでも今回、本を出版することになった経緯には、"娘の存在"と"新たな落とし所"があったからだという。

「この本の企画がスタートしたのは、大谷の娘さんが生まれるタイミングだったといいます。『自分で娘に本を読んであげたいと思った』という純粋な理由から、出版を決断したそうです。

ビジネス利用の抵抗については、本の収益を『全額寄付する』意向を明かしており、大谷はそこを落とし所としたのでしょう。そこには『家族でお金は稼がない』というビジネス上の美学が透けて見えます。

それでも番組内で『デコピンにちょっといいご飯を買ってもらうくらいの交渉をすればよかった（笑）』とジョークを飛ばすあたり、さすがとしか言いようがありません」（同前）

本の出版に際し、大谷はインスタグラムで、芝生に座った自身の足の間にデコピンと長女がいる状態を上から撮影した「スリーショット写真」を公開。娘の顔は見えないが、娘の姿を公開するのは誕生時の「小さな足の裏の写真」以来のこととなった。

「娘さんは大谷さんの足の間で手を挙げていて、ファンやメディアの間でも大きな話題になりました。デコピンと同様に娘さんに対してもビジネスに利用する抵抗感というのはあるでしょうし、実際夫妻は娘さんの顔や名前を公開していません。

しかし大谷は前出のインタビューで、『ほかの家庭でお父さん、お母さんが、息子、娘さんに自分の本を読んでくれていると想像するとすごく良い』とも話していたので、利益のためでなく、純粋により多くの人に届けたいと考え、特別なスリーショットを公開したのではないでしょうか」（同前）

対照的だったのは、かつての"相棒"である元専属通訳・水原一平受刑者だ。在米ジャーナリストが語る。

「水原氏は2023年ごろ、妻のインスタグラムを通じて、飼っていた愛犬のドッグフードビジネスを展開しようとしていた形跡がありました。ペットをビジネスに繋げることは全く悪いことではありませんが、そのビジネスにデコピンの写真は使われていなかったので、当時大谷は少なくとも協力的ではなかったのでしょう」

昨年には「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）」の設立を発表した大谷。今回の絵本の発売には大谷夫妻の"今後の方向性"が見えると、在米ジャーナリストが続ける。

「真美子さんは大学時代から教育分野に興味を持っていたと聞いています。今後、教育や子育てに関する事業に関しては、夫妻は惜しみなく協力していくのではないでしょうか」

世界一の野球選手と評される大谷。その人格や理念も、世界一に近づきつつあるのかもしれない。