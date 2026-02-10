41ºÐ¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ö¤â¤¦¤¹¤°°úÂà¤À¡×¡¡¹ë²÷HR¤â¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿¡È¸½ºßÃÏ¡É¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó
¡¡¥¦¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥¦¥£¥ì¥à¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Î¥ó¥º¡Ê¥¥å¥é¥½¡¼½ôÅç¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ëÌÜÁ°¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸½ÃÏµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î2013Ç¯¤Ë¤Ï60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¸½ºß41ºÐ¡£2023Ç¯¤ÎWBC¸å¤Ë1ÅÙ°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¥å¥é¥½¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾·½¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»×¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤Ï¡Ö°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£·ì¤¬Áû¤°¤ó¤À¡£°úÂà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãç´Ö¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢Èà¤é¤È¤Þ¤¿Ìîµå¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤·¤¿¤é°úÂà¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤ä²ÈÂ²¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤±¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¤ò¼èºà¤¹¤ë¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¡¼¥Ê¥ëµ¼Ô¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö41ºÐ¤Î¥¦¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤Ï¥¥å¡¼¥ÐÅê¼ê¿Ø¤òÇË²õ¤·Â³¤±¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎËÜÆü¤Î»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÆÀÅÀ¡¢2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»°ÎÝÂÇ¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¡ÊÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ë¡¦¥³¥³¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥óËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤¬ËèÆü¤â¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë