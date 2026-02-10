±ÒÀ±¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÄ¾·Ò¤®¡¢SpaceX¤¬¥¹¥Þ¥Ûºî¤Ã¤Æ¤ë¡©
º£Ç¯6·î¤ÎIPO¤¬±½¤µ¤ì¤ëSpaceX¡£Ì±´Ö±§Ãè´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍø±×¤Î°ìÃ¶¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿Í¹©±ÒÀ±±ÒÀ±¥Í¥Ã¥È¤ÎStarlink¡£±§Ãè¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏµå¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎStarlink¤ÈÄ¾¤Ë·Ò¤°Starlink¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òSpaceX¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤¹¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯
Starlink¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢X¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤Î¤ÏSpaceX¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¡£¤¤¤ï¤¯¡¢Starlink¥¹¥Þ¥Û¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀÜÂ³¤äÀÇ½ºÇÂçÃÍ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¸½Âå¤ÎAIÀ®Ä¹¤äÇ¾Ä¾·ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¤âÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î³«È¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤ÇStarlink¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
SapceX¤Î±§Ãè»ö¶È¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿ÍÎà¤¬±§ÃèÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÃÏµå¤Ç¤â·î¤Ç¤â»È¤¨¤ëStarlink¥¹¥Þ¥Û¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Source: Reuters
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ