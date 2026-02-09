¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü¡¢Netfilx¤ÎÃæ¹ñ¸ì»úËë¤ËËÝÌõ¥ß¥¹Â³½Ð¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î7Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢Netfilx¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü¤ÎÃæ¹ñ¸ì»úËë¤ËËÝÌõ¥ß¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÀÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Netflix¤Î¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¤ÎÃæ¹ñ¸ì»úËë¤ÏÅÙ¡¹µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Àµ¤·¤¤Êý¤Î¡ÖÉçè½Ï¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ¦萊ÎÑ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤ÊÂæÏÑ¤Î¾®Àâ²È·ó±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥®¥Ç¥ó¥º¡¦¥³¡¼»á¤â¡Ö¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤Î¿ÍÌ¾ËÝÌõ¤¬Ë½Áö¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£ËÝÌõ¼Ô¤Ï¥ä¥±¥¯¥½¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ìÂÎÃ¯¤¬Ã¯¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¡¼»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂè31ÏÃ¡ÊÂè2´üÂè3ÏÃ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡ÊÃæ¹ñ¸ìÉ½µ¤Ç¡Ö½¤Åã¼¤¹î¡×¡Ë¤¬¡Ø»ËÅã¹î¡Ù¤ä¡Ø»ËÅã¹îË·¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡ÊÃæ¹ñ¸ìÉ½µ¤Ç¡ÖÈñÎÑ¡×¡Ë¤Ï¡Øçî¡Ù¤ä¡Øçî²¸¡Ù¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ó¤Î¹¥¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤Î¸¶Ê¸¤¬¡Ø¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¥ó¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤À¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¼«Á³¤ÊÉ½¸½¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´õÇü¼¤¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÝÌõ¤¬¥Ü¥±¤Æ¤ë¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾Á°¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö½µËö¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»úËë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì»úËë¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½ÆâÍÆºö¿Ê±¡¤¬25Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Netflix¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï65¡ó¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÍøÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ï¡ÖNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ËÜÍè¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¿´²¹¤Þ¤ëÌþ¤ä¤··Ï¤ÎºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³ÆÏÃ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËËÝÌõÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë