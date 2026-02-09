この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの専門チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【表面のケアでは改善しない】腰痛の原因は奥の筋膜癒着｜寝方も不調に影響していた!?【今江敏晃さん】」を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の今江敏晃氏をゲストに迎え、睡眠の質に関わる「正しい寝方」について解説しています。

動画の冒頭、角田氏は横向きで寝る今江氏の姿勢が上手ではないと指摘。今江氏は肩幅が広いため、横向きで寝る際に腕や肩と枕の間に隙間ができ、枕を2つ重ねて高さを調整していると明かしました。これに対し、角田氏は腕を体の下敷きにして寝ると、肩の腱板を圧迫してしまい、痛みや中途覚醒の原因になり得ると説明。本来、自然な寝方は肩甲骨で体を支える姿勢であると述べます。

具体的な方法として、肩を少し前に巻き込むようにして、肩甲骨を体の接地面にすることを実演。この姿勢は腕で支える場合に比べて体を支える面積が約3倍になり、安定性が増すため、必ずしも高い枕は必要ないと解説しています。動画の後半では、今江氏が長年悩んでいるという腰の施術も実施。角田氏は、腰痛の根本原因は表面的な筋肉ではなく、奥深くにある筋膜の癒着にあると指摘し、腰方形筋や胸腰筋膜といった深層部にアプローチする独自の施術を披露しています。

寝ている間の無意識な姿勢が、体の不調につながっているケースは少なくありません。今回の動画は、自身の寝方を見直し、睡眠の質を高めるためのヒントを与えてくれます。腰痛に悩む方も、その原因の一端を知るきっかけになるかもしれません。

