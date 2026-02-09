2月8日、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が、衆院選の開票特別番組『選挙の日2026 太田光がトップに問う！ 結果でどう変わる？ わたしたちの暮らし』（TBS系）に出演し、白熱した選挙戦の模様を伝えた。番組内で、自民党の高市早苗首相と対話する場面があったが、その際の太田の質問が物議を醸している。

「TBS系のお昼の情報番組『サンデー・ジャポン』（以下、『サンジャポ』）の総合司会を務める太田さんは、近年、選挙特番での起用が増えており、今回で5回めになります。

『選挙の日』では、総合司会をTBSの井上貴博アナウンサーが務め、太田さんはスペシャルキャスターとして出演しました。開票を終えた各党首とスタジオを中継でつないだ際、太田さんが鋭く切り込む姿が目立ちました」（スポーツ紙記者）

高市首相との中継冒頭、太田は「高市総理、今度『サンジャポ』でお待ちしてます」と呼びかけると、高市首相も「ありがとうございます。私も『サンジャポ』大好き！」と笑顔を見せた。和やかな雰囲気で始まった2人のやりとりは、終盤に一転する。

「自民党が公約に掲げた消費税減税案に関して、太田さんが『ここまで勝っちゃうと、自民党内でもやらなくてもいいんじゃないかという声が出てくるかもしれない』と疑問を呈しました。高市氏は『公約を掲げて、選挙を戦って、それでやらないという候補者はいないと信じています』と冷静に返答。

しかし、太田さんが続けて『大変失礼なことを言いますが、日本の政治家っていうのは、責任の所在があやふやになることが多いなと思うんです。もし、（公約を）できなかった場合、高市総理はどういうふうに責任取るんでしょうか？』と踏み込んだところ、高市氏は『公約に掲げたんだから、一生懸命いまからやるんですよ。できなかった場合とか、そんな暗い話はしないでくださいよ』と強い口調で答えたのです。高市氏の口調が変わったことで、ピリッとした空気になりました」（芸能記者）

その後も、太田が政治家としての責任の取り方について追及すると、高市首相は「なんか意地悪やなぁ。最初からできへんと決めつけんといてください」と、硬い表情を浮かべた。決められた時間がきたため、2人のやりとりは終了したが、放送後のXでは

《TBS、高市さんへの質問。太田光の質問は意地悪と言うべきより失礼極まりないよ》

《太田が高市さんに対してあまりにも失礼だ。失言を引き出そうとしているのが見え見え》

《太田光もう政治関連の番組に使わないで欲しい》

など、厳しい声が聞かれていた。太田の首相に対する“失礼質問”が波紋を呼んでいるようだ。

「消費税減税について質問したことについては、太田さんを評価する向きも少なくありません。ただ、投開票を終えたばかりの高市氏に対して、『できなかった場合、どういうふうに責任を取るのか？』と、実現できないことを前提にするかのような聞き方に疑問を持たれたようです。

しかも、太田さんは何度もこの話題で食い下がろうとしており、そんな太田さんの姿勢にも不満を抱く人がいたのでしょう」（前出・芸能記者）

5回の選挙特番に起用された太田は、政党のトップにも忖度なしに踏み込み姿が広く認知されている。ただ、番組内での言動に危うさも見られたという。

「太田さんは相手が話している途中で会話を遮り、自分の意見を述べる “悪癖” があることがこれまでもSNSで指摘されてきました。バラエティ番組ではおなじみの “軽ノリ” も多く、今回高市氏が関西弁で少々苛立った様子を見せた際、『なんで関西弁？』と冗談交じりにツッコミを入れていました。

相手の年齢や立場にとらわれず、破天荒に振る舞う太田さんのキャラクターを支持する層は多いですが、選挙番組のキャスターとしての適性に疑問を持たれてしまったようです」（同）

『選挙の日』の公式サイトで、太田は《「選挙の日」は今回で5回目になりますが、毎回試行錯誤していて、視聴者の方にいかに分かりやすく伝えるか、その中でいい意味で面白く、刺激的な、そういうところを探し中です》と、番組への意気込みをコメントしていた。試行錯誤した成果が、お茶の間に伝わるといいのだが……。