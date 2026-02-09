クラボウが後場急騰し約３４年ぶりの高値圏に浮上、今期営業益予想を引き上げ

クラボウ<3106.T>が後場急騰。株価は１万円台に乗せ、株式併合考慮ベースで１９９１年以来、約３４年ぶりの高値をつけた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の８０億円から８５億円（前期比１７．６％減）、最終利益予想を１０５億円から１１５億円（同２７．６％増）に引き上げたことを好感した買いが入っている。



自動車フィルター向け不織布や自動車内装材向け軟質ウレタンが順調に推移している。鉄道業界向けインフラ検査システムなどのエレクトロニクスも好調。最終利益については投資有価証券売却益が増える。なお、４～１２月期は売上高が１０５２億４６００万円（前年同期比５．９％減）、営業利益が６３億８０００万円（同１０．０％減）、最終利益が９９億７０００万円（同５５．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS