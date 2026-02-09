¸÷¤òµÛ¤¤¹þ¤à¡Ö¼¿¹õ¤ÎÄêµ¬¡×¡¡ÌÜÀ¹¤ê¤ÎÇòÈô¤ÓÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×È¯Çä
¡¡¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î½ÐÉÊÍÑ¤Î»£±Æ¤ä¡¢ÌÏ·¿¡¦É¸ËÜ¤ÎµÏ¿»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡ÖÄêµ¬¡×¤ò²£¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸÷¤¬¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Äêµ¬¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÌÜÀ¹¤ê¤¬ÇòÈô¤Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¹õ¤¤¿åÀÅÉÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¿¿¡¦¹õ¿§ÌµÁÐ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö°ÅÁÇ¸¦¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸÷ÍÛ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹õ¤µ¤ÇÈ¿¼Í¤òÀ©¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×¤ò¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡Á´È¿¼ÍÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î1.2¡ó
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¡¢°ÅÁÇ¸¦¤¬¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëü·ï¶á¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÅù¤Ç¸ÂÄêÅª¤ËÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¸÷µÛ¼ýÁÇºà¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ã¥Ã¥ÈSP¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´È¿¼ÍÎ¨1.2¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÄãÈ¿¼Í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Èæ³Ó²èÁü¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¶¯¤¤¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤Î²¼¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°Äêµ¬¤¬¸÷¤ò¶¯Îõ¤ËÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÜÀ¹¤ê¤¬¾Ã¼º¡Ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×¤Ï¸÷¤òµÛ¼ý¤·¡¢°Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¹õÃÏ¤ËÇò¤¤ÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤ÏÁ°²ó¤òÄ¶¤¨¤ë3Ëü7Àé·ï¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬²è´üÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡»£±Æ¡¦·×Â¬¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥×¥í»ÅÍÍ
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö15cm¡Ê1870±ß¡Ë¡×¤È¡Ö30cm¡Ê2310±ß¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¡ÊÁ÷ÎÁÊÌ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï»£±Æ»þ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÌÜ°Â¡Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JISµ¬³Ê¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½ÌÌ¤Î¸÷µÛ¼ýÁÇºà¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼Äêµ¬¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¯»¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö»£±ÆÍÑ¡×¤ÎÆÃ¼ìÁõÈ÷¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ëÇ§À¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ä»ë¸÷°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÀÖ³°°è¤Ç¤âÄãÈ¿¼Í¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°åÎÅ¡¦¸¦µæÊ¬Ìî¤ä²°³°Â¬ÎÌ¡¢¾¦ÉÊ»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸÷¤òµÛ¤¤¹þ¤àÄêµ¬¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÃæÆó¿´¤â¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¼ÂÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÌÏ·¿¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ»£±Æ¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Íê¤ì¤ë°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸÷¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÄêµ¬¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°õºþ VS ÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡ª
È¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤ÆÌÜÀ¹¤ê¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/uZ9qpamm9o
— °ÅÁÇ¸¦ (@KoPro18) February 2, 2026
