　NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】見つめ合う…朝ドラ夫婦の“ラブラブ写真”を公開！

　公式SNSは「ロケ中の高石さんとトミーさん。撮影の合間にはよくお二人でおしゃべりしています」と紹介し、劇中で夫婦を演じるトキ役役の高石あかり、ヘブン役のトミー・バストウの仲良し2ショットを添えた。

　ファンからは「距離感バグってる……萌え散らかしてる……」「もう夫婦化してるやん！」「見つめ合ってる…！」「このまま本当の夫婦になってごしなさい」「新婚さん　膝の距離感…これ、くっついてますよね？？2枚目の見つめ合いっぷりも鼻血が出そうです」「このあとキスしそうな距離感ですねｗ」「ふたりとも大好きです」などの声が寄せられている。