朝ドラ夫婦の“ラブラブ写真”に反響「キスしそうな距離感」「見つめ合ってる…！」
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】見つめ合う…朝ドラ夫婦の“ラブラブ写真”を公開！
公式SNSは「ロケ中の高石さんとトミーさん。撮影の合間にはよくお二人でおしゃべりしています」と紹介し、劇中で夫婦を演じるトキ役役の高石あかり、ヘブン役のトミー・バストウの仲良し2ショットを添えた。
ファンからは「距離感バグってる……萌え散らかしてる……」「もう夫婦化してるやん！」「見つめ合ってる…！」「このまま本当の夫婦になってごしなさい」「新婚さん 膝の距離感…これ、くっついてますよね？？2枚目の見つめ合いっぷりも鼻血が出そうです」「このあとキスしそうな距離感ですねｗ」「ふたりとも大好きです」などの声が寄せられている。
