声優の東山奈央(33)が8日、東京・J:COMホール八王子でワンマンライブ「祭−Matsuri−」を開催。歌手10周年となる来年をもって歌手活動を休止すると発表した。また、来年の自身の誕生日である2027年3月11日に、日本武道館でライブを開催することをサプライズ発表した。

東山は手紙を朗読する形で「来年の歌手活動10周年をもって歌手活動をお休みします」と宣言。時折、涙で声を詰まらせながら「歌手活動はライフワークのように感じていました。もっともっと楽しいことを見つけたい。もっとすごいものをお届けしたい。そんな気持ちを大切にこれまでやってきました。ただ、声優活動も歌手活動も全力で、自分に対するハードルを高くすることは年齢に逆行するようで、いつかどこかで不完全燃焼を生んでしまうと思うようになりました」と説明した。

声優活動は変わらず継続するとし、34歳の誕生日を迎える27年3月11日に日本武道館で単独公演を開催することを発表。客席から大きな拍手と歓声が起こった。

1992年3月11日生まれ、東京都出身の東山は、2010年放送の「神のみぞ知るセカイ」中川かのん役、「STAR DRIVER 輝きのタクト」スガタメ・タイガー役でデビュー。他にも「マクロスΔ」レイナ・プラウラー役、「アイドルマスター シンデレラガールズ」川島瑞樹役などを担当。14年3月には早稲田大学文化構想学部を卒業した才媛としても知られる。