中国メディアの快科技や現代快報によると、中国の格安航空会社、蘇南瑞麗航空の26日の成都発常州経由長春行きの便で、常州の空港を離陸後に非常口を開けようとした男性乗客を、他の乗客と客室乗務員が力を合わせて取り押さえるというハプニングがあった。搭乗時にダウンジャケットを着用していた男性乗客は、離陸してから30分後に異常な行動をとったため、客室乗務員から席に戻るよう繰り返し求められたにもかかわらず拒否した。男