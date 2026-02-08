浜辺美波、変装せず買い物でビル騒然
俳優の浜辺美波が、6日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）に初出演した。笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める同番組で、浜辺は親しいスタッフとの関係性や、変装せずに買い物へ行った際に起きた騒動を明かし、スタジオを沸かせた。
【写真】変装せず買い物…ビル騒然のエピソードが明らかとなった浜辺美波
藤ヶ谷は事前取材として、浜辺の周囲を支えるスタッフたちに話を聞いた。その中で、約4年にわたり運転手を務めているドライバーの存在が紹介され、車内では常に会話が弾み、「めちゃくちゃ面白い」と浜辺が語るほど親しい関係であることが明らかに。ドライバーが浜辺の体調や食べ物のアレルギーを気遣う一方、浜辺も細やかな心配りを欠かさないという。
そんな関係性を象徴するエピソードとして、浜辺の提案でドライバーの服を買いに行った出来事が語られた。仕事終わりに複数人で買い物に出かけることになり、ドライバーからは「ありがたいけど、いらっしゃるならマスクをしてくださいね」と、目立たないよう変装を勧められたという。しかし浜辺は「私は気付かれないから大丈夫」と判断し、マスクを着けずに店内へ入った。
ところが事態は一変。藤ヶ谷が「そのビルの全部のスタッフが来たらしい」と明かすと、鶴瓶は思わず「自覚しろ」とツッコミ。浜辺は「本当に普段はバレないので、その日も油断していた」と前置きしつつ、「初めて行くお店で楽しくなってしまって、“これ合いますか”“これどうですか”とか言っていた。迷惑にならない範囲のつもりだったけど、お会計の時にレジに5人ぐらいいらっしゃって。めっちゃいるなと思った」と苦笑いで振り返った。
